Da Sanremo ai social, è l’anno della pelliccia

C’è stato un tempo in cui la pelliccia naturale era uno status symbol e possederla era un privilegio ed un investimento. Poi è arrivato un periodo di declino, salvo poi tornare a occupare un posto di primo piano ma in versione aggiornata. Oggi, coloro che la amano si dividono sostanzialmente in due categorie: chi le sceglie in pelo naturale e chi preferisce le faux fur, realizzate in fibra sintetica. Accanto a chi opta per modelli classici e dall’eleganza retro, sono molti a puntare su colori pazzerelli o a scegliere l’animalier. Non ha fatto eccezione quella che da qualcuno è stata battezzata la “Sanremo fashion week”: la pelliccia è stata uno dei capi più sfoggiati dai cantanti. E gli uomini…. non disdegnano, assurgendola a capo che esalta la mascolinità.

Pellicce sanremesi

Non poteva che essere così: nella vetrina d’Italia, con tutti gli occhi addosso, le pellicce sono state sfoggiate senza timore. Perfetta per attirare l’attenzione, ideale per coprirsi dal freddo, imprescindibile per dare carattere a look più semplici. Non è un segreto che Achille Lauro ne sia fan: se sul palco ha osato vestaglie animalier e cappotti di paillettes dorate, per strada firmava autografi avvolto dal pelo nero. In versione rosa, l’ha sfoggiata California dei Coma Cose, abbinandola ai cuoricini sul naso e sulle unghie.

Ma è sul green carpet che questi capi hanno letteralmente “fatto l’outfit” degli artisti. Elodie ha proposto una stola, giusto per darsi un tono. Gaia ha puntato sul total white, mentre Noemi ha scelto un modello con i fili dorati che ha sapientemente aperto per mostrare le spalle. Il look più audace è stato quello di Tony Effe: la sua pelliccia indossata a petto nudo è un azzardo, ma coerente col personaggio.

Pellicce marroni, classiche o briose

Tornando alla vita normale, il gusto classico non tramonta mai e anche per le faux fur spesso si preferisce adottare colori o modelli che richiamino quelli di moda in passato. Sonia Lorenzini sceglie una pelliccia Eleh marrone, colore decisamente apprezzato negli ultimi tempi, che arriva al ginocchio, dall’eleganza senza tempo. Anche Ginevra Mavilla con la sua giacca corta in pelo sintetico Darkpark richiama lo stile degli Anni Novanta. Eleonora Brunacci Di Vaio aggiunge un tocco insolito con le lunghe frange in suede del suo capospalla Le Volière. Giulia De Lellis è fedele a quelle naturali, e sceglie un capo voluminoso in shearling che indossa su un sensualissimo top di pizzo.

Passione animalier

Quello dell’animalier è un trend che non passa mai di moda e soprattutto quest’anno si è fatto apprezzare tra le vip. Le pellicce non fanno eccezione, e ne vengono sfoggiate in quantità. Una è quella leopardata scelta da Ilary Blasi durante la vacanza a New York con Bastian Muller ma un altro esempio lo offre Hailey Bieber indossandone una per un selfie allo specchio a dimostrazione che questa fantasia non conosce confini. Anche Levante sposa la tendenza e sceglie un modello maculato lungo fino al ginocchio.

Colori pazzi

Come se il pelo non fosse già un ottimo modo per farsi notare, c’è chi osa colori pazzi e imprevedibili per la propria pelliccia. Eletta Lamborghini lo fa sul red carpet, abbinando al longdress rosa un coprispalle celeste. Chiara Ferragni sceglie il rosso per un capo corto con cappuccio oversize, in mongolia naturale. Molto amate dalle vip sembrano essere le pink fur. Elsa Hosk ne sceglie una di una tonalità intensa realizzata in volpe artica. Paola Turani invece punta sul tono delicato del modello voluminoso Numero Otto. Scelte di stile diverse, ma che raccontano la voglia di distinguersi.

Chi sceglie i toni chiari

Tornando allo stile classico non possono essere trascurate le varie tonalità di bianco, che dimostrano di essere particolarmente di tendenza per la pelliccia. E’ candido il giubbotto in faux fur di Cristina Buccino: un modello corto con elastico in vita e dotato di tasconi dall’aspetto morbidissimo. Fa parte del team pure Federica Pellegrini: la ex nuotatrice preferisce i colori chiari e indossa un cappotto in finta pelliccia con rifiniture in pelle, decoro a V e lunghezza media. Anche Kylie Jenner opta per il pelo sintetico per un cappotto extralong Khye con cintura in vita. Lei per le foto social lo indossa senza nulla sotto, aggiungendo un surplus di sensualità.

Con la pelliccia ci sono anche Francesca Sofia Novello e Paola Di Benedetto, guardale nella gallery.

