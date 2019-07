Pfw, Celine Dion in costume e abito da sposa

Non è Paris Haute Couture Week senza Celine Dion. Ogni stagione la cantante canadese vola in Francia, dove non si perde una sfilata dell’alta moda.

Anticonformista, estrema e giocosa, Celine Dion trasforma per qualche giorno Parigi nella sua passerella personale, dove fa colpo look dopo look. Si può ormai asserire che è lei la regina indiscussa, la vera trendsetter della Ville Lumière. Non era facile riprendersi dopo la perdita dell’amato marito René Angélil, scomparso nel 2016, e invece Celine ce la sta facendo alla grande… e con stile.

Per questa edizione Celine ha deciso di farsi accompagnare dallo stylist – e presunto fidanzato – Pepe Munoz e dal figlio 18enne René-Charles. Dalla rete rivelatrice di Iris Van Herpen all’abito da sposa Alexandre Vauthier fino al costume in neoprene di Off-White, Celine Dion non è certo passata inosservata. L’accessorio che ha trasportato i fan indietro di vent’anni è la replica, firmata Vetements, del “cuore dell’oceano”, la collana di diamanti del film Titanic, che ha consacrato a icona mondiale anche la Dion, grazie alla canzone My heart will go on.

Come ogni anno però non mancano le critiche, da chi la invita a farsi curare per anoressia a chi la accusa di non scegliere un abbigliamento consono per la sua età. Lei se ne infischia delle critiche e all’uscita dell’albergo o in prima fila agli show, sorride con gioia. Alla fine è il sorriso il complemento più bello dei look di Celine Dion.

