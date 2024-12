Da Elisabetta Gregoraci a Lorella Cuccarini: i pigiami preferiti delle vip

Pigiama: c’è un regalo di Natale più classico? Utile e funzionale, si trova spesso incartato sotto l’albero. Un cadeaux sempre gradito, che fa comodo a grandi e piccini. Praticità sì ma anche l’occhio vuole la sua parte. Ecco dunque che, stagione dopo stagione, i capi pensati per la camera da letto si fanno sempre più accattivanti, colorati e modaioli. Le star non sono inermi al fascino dell’abbigliamento allegro per la notte e postano su Instagram i loro modelli preferiti per l’inverno.

A casa Ferragni

Chiara Ferragni è immersa nello spirito del Natale. Lei non ha mai nascosto la sua passione per questo periodo di feste. L’anno scorso il suo dicembre è stato segnato dallo scandalo pandoro, quest’anno però niente la può scalfire. La Ferragni ha ripreso i figli, Leone e Vittoria, alle prese con gli scherzetti casalinghi degli elfi che, dopo aver rovesciato lo zucchero nel soggiorno del lussuoso attico di Citylife, lasciano anche dei cioccolatini in regalo. I bimbi, nati dalla relazione con l’ex marito Fedez, sono dolcissimi nei loro pigiami a tema spazio di Petit Bateau. Fantasie nel nightwear anche per mamma Chiara che, a letto con il cane Paloma, sfoggia un completo floreale della sua linea, Chiara Ferragni Brand.

Orsetti, zebre e…

Le fantasie allegre si confermano le preferite dalle vip in fatto di pigiami. Carlotta Ferlito si fa coccolare dagli orsetti: l’ex ginnasta si tiene al caldo con i morbidi modelli Tezenis. Stesso brand ma stampa decisamente più natalizia per Lorella Cuccarini: per lei ci sono pupazzi di neve, fiocchi, alberi e carrozze. Elisabetta Gregoraci posa sorridente sul suo divano. La conduttrice è sensuale nel completo rosa con gli omini di pan di zenzero: il focus è sugli addominali tonici. Scelta wild per Giorgia Palmas, che dà il buongiorno ai follower direttamente dal letto, in una vestaglia bianca stampata con tante zebre. La proposta più ironica arriva dai Me Contro Te che, sul pigiama Yamamay, hanno il loro cartoon.

Le americane

Anche oltreoceano le vip si mettono il pigiama. Protagoniste di questo trend, come spesso accade, sono le Kardashian-Jenner. Il modello più divertente (purtroppo no brand) è quello con il volto di Kris Jenner riprodotto all’infinito, sfoggiato con orgoglio da Kylie e Kendall Jenner, Khloe e Kourtney Kardashian. Quest’ultima ha mostrato anche un altro completo, molto più lussuoso, firmato Chrome Hearts. Il due pezzi in seta rossa è in vendita a 7mila euro. Kim Kardashian non si è mostrata con il nightwear ma ha fatto posare Kate Hudson e famiglia per la campagna natalizia di Skims: c’è anche Goldie Hawn. Tanti piccoli sciatori adornano maglia e pantaloni indossati da Taylor Hill mentre Jasmine Tookes opta per il classico tartan sui toni del rosso: entrambe sono in Victoria’s Secret. A caccia di idee regalo? Sbircia nella gallery i pigiami delle vip.

