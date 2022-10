Pio e Amedeo e i vestiti firmati: “Sono tutte imitazioni!”

E’ andata in onda mercoledì 19 ottobre l’ultima puntata di Emigratis – La resa dei conti, lo show di Canale 5 con Pio e Amedeo protagonisti assoluti. Gran finale per il programma del duo comico, tra ospiti illustri e gag divertentissime. Da Dubai agli Stati Uniti, passando per Londra, Parigi e il Brasile, la coppia ha girato mezzo mondo, cercando di farsi ospitare dai vip e di ottenere anche soldi, regali e omaggi.

Lusso con i vip

Nella quarta puntata “Bufalone” e “Messicano”, i nuovi personaggi ideati da Pio e Amedeo, hanno fatto la spola tra Los Angeles e Las Vegas, dove hanno incontrato, tra gli altri, la leggenda della boxe di Mike Tyson, l’ex pilota di Formula 1 Felipe Massa e la nostra Elisabetta Canalis (lei in California ci vive e il suo street style è da copiare). Nelle settimane precedenti avevano divertito il pubblico con le prese in giro a star del calibro di Matteo Berrettini, Gianluca Vacchi, Neymar e Elisabetta Franchi.

Gli outfit vistosi

Sfrontati e sopra le righe, Pio e Amedeo, oltre che per la comicità, si distinguono anche per il loro approccio unico alla moda. Pellicce vistose, gioielli luccicanti, accessori pieni di loghi (principalmente sulla falsa riga di Gucci), colori sgargianti e fantasie: i loro look non passano inosservati. Lo scopo è chiaramente ironico ma il duo vuole anche sottolineare il costante desiderio di apparire della società, quel modello di finzione che alcune persone costruiscono per dare l’impressione di appartenere a un certo status.

E allora noi di Lookdavip abbiamo fatto a Pio e Amedeo la domanda sugli outfit di Emigratis che tutti si pongono.

Nel vostro programma puntate tanto sul look. I vestiti firmati sono veri o imitazioni?

A – Rigorosamente imitazioni. Anche lì quando ci vestiamo è tutto finto come nella psicologia dei personaggi, che vorrebbero essere al passo con la società e non potendo si rifugiano nella contraffazione.

Qual è stato il look più imbarazzante?

A – C’è l’imbarazzo della scelta.

P – Non è stato imbarazzante per noi, ma direi sicuramente quello in cui ci travestiamo da brasiliane.

A – Noi abbiamo dei figli. Sono andato a scuola a prendere mio figlio dopo la messa in onda della puntata e mi sono dovuto camuffare. E’ complicato presentarsi dalla maestra di tuo figlio dopo che ti ha visto in tv con il perizoma e i tacchi.

