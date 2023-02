Dall’incenso alla collana (con l’errore): i portafortuna di Chiara Ferragni a Sanremo

Finalmente ci siamo: il 7 febbraio inizia l’edizione 2023 del Festival di Sanremo. La curiosità che ruota intorno alla kermesse è sempre tantissima, anche in fatto di moda. Cantanti e ospiti ci regaleranno look che faranno discutere per settimane ma quest’anno, in quanto a fashion, il personaggio che desta più curiosità è senza ombra di dubbio Chiara Ferragni. L’influencer al suo debutto televisivo (e che debutto!) sarà co-conduttrice al fianco di Amadeus nella prima e nell’ultima serata. E’ stata proprio lei svelare che sul palco indosserà le creazioni di Dior e Schiaparelli. Qualche giorno fa è sbarcata in Liguria e non ha perso occasione per condividere le sue giornate in dettaglio con i follower.

Debutto tv

Chiara Ferragni non ha mai nascosto come la tv le incutesse timore. Nata come influencer (ma nel frattempo ha costruito un impero multi-sfaccettato) si è sempre tenuta alla larga dal piccolo schermo. Dopo anni di corteggiamento, Amadeus è riuscito a convincerla ed ecco che ora manca davvero poco, tra una manciata di ore la vedremo sul palco più famoso d’Italia, quello d’Ariston. I suoi amici e collaboratori si sono stretti intorno a lei, per incitarla e supportarla in questo momento altissimo della sua carriera. In una cena milanese, antecedente la sua partenza per Sanremo, Chiara ha ricevuto una miriade di portafortuna dai suoi cari: vediamoli in dettaglio.

Incensi e disegni

E’ la stessa Chiara Ferragni a farci sapere quali sono i regali che ha ricevuto dagli amici come buon auspicio per la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Sul mobile della lussuosa villa ligure in cui risiede, la Ferragni ha appoggiato tutti i portafortuna. Non mancano i disegni dei figli, Leone e Vittoria, e un bigliettino ironico da parte del suo team. Per rilassarsi ci sono i legnetti di palo santo, albero tropicale che, una volta bruciato, favorisce l’armonia interiore e scaccia la negatività. Trovano spazio anche le candele profumate di Diptyque, con incisa la frase “Amiketti always by your side” (amichetti sempre dalla tua parte). Nelle immagini si intravedono poi bustine di camomilla e profumatori per ambienti.

La collana… con l’errore

Il regalo che però stuzzica maggiormente la curiosità dei fashionisti Chiara Ferragni lo porta al collo. In questi giorni due collane in oro giallo sono il tocco immancabile nei look dell’influencer: lei cambia un outfit via l’altro ma non rinuncia mai all’accessorio pieno di sentimento. In una domenica di relax in villa, per una passeggiata sul lungomare, all’incontro con Amadeus e Gianna Morandi e persino appena sveglia (dove indossa un pigiama della sua linea Chiara Ferragni Brand), i collier ci sono sempre.

Il primo girocollo, più corto, vanta un ciondolo a forma di ferro di cavallo, oggetto scaramantico per antonomasia. Il secondo pendente invece è una medaglietta rettangolare con incisa la scritta “Perché Sanremo è Sanremo”. Una frase iconica, entrata ormai nell’immaginario collettivo. Nelle parole però c’è un piccolo errore: “perché” è infatti accentato male, con la “e” grave invece che acuta. Svista del gioielliere o degli amici? Niente di tragico, resta comunque un dono gradito e di buon auspicio. In bocca al lupo Chiara!

