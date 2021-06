Un’estate non può dirsi davvero tale se non ha il suo tormentone, e la stagione in corso non farà certo eccezione. Ballano avvinghiati in barca i Prelemi: Tra le tante canzoni candidate a farci ballare sotto l’ombrellone o nelle lunghe notti stellate c’è anche la hit L’estate più calda di Pierpaolo Pretelli e Giorgina (scritta con Shade e prodotta da Jaro). L’ex velino non è rimasto con le mani in mano dopo l’avventura al Grande Fratello Vip (finita con il suo secondo posto). Approfittando dell’onda del successo che l’ha travolto si è dato da fare e, dopo il singolo uscito lo scorso, ha voluto fare il bis. La sua musa è chiaramente Giulia Salemi.

Prelemi, passionali nella vita e sul set

Coprotagonista di Pierpaolo Pretelli nel video della canzone dal coinvolgente ritmo reggaeton è Giulia Salemi. Innamorati matti nella vita, sono affiatatissimi anche sul set. Danze sfrenate a bordo piscina, movenze sensuali in barca e baci bollenti al tramonto sono gli ingredienti della clip. “Balliamo per tutta la vita come se fosse sempre stasera“, canta Pierpaolo abbracciato a Giulia sulle note trascinanti e sensuali della canzone. “La complicità e l’entusiasmo sono stati gli ingredienti chiave” hanno svelato i Prelemi.

Ballano con i “loro” vestiti

Fortissimi sui social, i Prelemi non hanno perso l’occasione di far fare un giro mediatico ai brand “di famiglia”. Giulia Salemi indossa in barca un completo biancho e un abito attillato fucsia Les filles d’Eva, marchio d’abbigliamento femminile disegnato dal suo amico Matteo Manzini. Li alterna al bikini e kimono tie dye Smmr Beachwear la sua linea di costumi. Pierpaolo Pretelli sfoggia un fisico scolpito e abbronzato, tra camicie aperte e costumi Sonny Bono, brand di cui è testimonial: le fantasie tropicali la fanno da padrone, ed è ben visibile anche la fragranza del marchio.

Dal reality ai social sempre insieme

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono conosciuti davanti alle telecamere invadenti del GF Vip, per poi continuare a raccontare il loro amore bollente via social una volta finito lo show. I loro post di coppia e il racconto delle loro avventure spopolano sui social, con schiere di fan pazzi dei Prelemi. Reduci dalla loro prima vacanza di coppia nel paradiso tropicale che è la Repubblica Dominicana, si preparano ora a vivere quella che per loro sarà sicuramente L’estate più calda.

Related Posts