Sexy, eleganti, sbarazzini, preziosi o low cost: ce n'è per tutti i gusti nella selezione dei look dell'influencer

Presto Clizia Incorvaia sarà mamma del suo secondo figlio, un maschietto che aspetta dal compagno Paolo Ciavarro e che dovrebbe nascere a fine gennaio. In attesa del lieto evento, ne approfitta per sfoggiare sui social il suo bel pancione e tanti look premaman. Sexy, eleganti, comodi, sbarazzini, preziosi e low cost… ci sono outfit per tutti i gusti tra le sue scelte di stile. Lei si è divertita a realizzare la sua top 10 raccogliendo i suoi preferiti in una gallery social.

Di lusso o low cost, Clizia Incorvaia non fa differenza

Si può essere bellissime anche senza spendere una fortuna, ma perché dover rinunciare al lusso? Sembra essere questo il messaggio di Clizia Incorvaia, che con il suo premaman spazia da abiti alla portata di tutti a mise più lussuose. In Versace nero, corto e scollato è una bomba sexy ma dimostra sex appeal da vendere anche con il vestito di velluto verde Zara dall’intrigante apertura alterale. Laura Biagiotti è uno dei suoi brand preferiti, che sceglie anche per una foto con la futura nonna Eleonora Giorgi.

Con il nero non sbaglia

Gli abiti colorati non mancano tra le scelte di Clizia Incorvaia, ma il nero è sempre un’opzione vincente. Lei lo sa bene, e lo sceglie spesso per il suo premaman. Un esempio è l’abito da sera che svolazzando le sfiora delicatamente il pancione: è il look che apre la sua top 10. Tra i suoi preferiti c’è anche un tubino a manica lunga Le Twins che avvolge con eleganza la forme da futura mamma. Basta qualche fiorellino rosa qua e là per dare un tocco di allegria e spezzare il total black, ed ecco un abito perfetto per un picnic sull’erba.

Gambe in mostra

Uno dei temi ricorrenti degli outfit premaman preferiti da Clizia Incorvaia, sono le gambe nude. Tra le sue scelte, la fanno da padrone i minidress come quello in similpelle Tpn. Abito corto, abbinato a camicia e stivali, anche per l’abbraccio con Paolo Ciavarro che con amore intreccia le mani a quelle di lei sopra il pancione. Lei posta le foto dei suoi look su Instagram e chiede ai follower “Qual è il tuo preferito?”. Tu che ne dici? Li trovi tutti nella nostra gallery…

