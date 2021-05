Primavera nei micro bikini color carne per le sorelle Kardashian

I corpi delle sorelle Kardashian-Jenner sono famosi in tutto il mondo. Il seno abbondante, i fianchi da Venere, i capelli scuri e le labbra carnose: Kim, Kourtney, Khloe e Kylie hanno costruito un impero sull’esibizione delle forme. E poi c’è Kendall, altissima e magrissima, top model di fama mondiale, completamene diversa dalle altre ma altrettanto sensuale.

A loro piace sì mettersi in mostra ma sfruttano anche le loro decine di milioni di follower sui social per lanciare, attraverso il corpo, messaggi di self loving. Sono molte le donne che negli anni le hanno ringraziate per averle convinte a non vergognarsi più delle loro forme insolite perché tutte le sillhoutte sono belle e meritano di essere valorizzate. Insomma alla fine le Kardashian-Jenner sono sempre in bikini. Questa primavera non è da meno e tutte cinque sembrano aver sposato un trend comune: i costumi color carne.

Partiamo da più famosa, Kim Kardashian. Tra tutti i progetti imprenditoriali e i quattro figli, l’ex moglie di Kanye West ha trovato anche il tempo per mettersi a studiare, vuole diventare avvocato come il padre. Con un foulard in testa e un micro bikini di Nessy, Kim si concentra sui libri direttamente nel giardino di casa sua. Pensa invece all’amore Kourtney Kardashian che si è concessa una vacanza con il nuovo fidanzato Travis Barker nello Utah. Per una passeggiata nel deserto, con relative effusioni hot, Kourtney ha optato per un costume Riot Swim davvero striminzito. Khloe Kardashian è stata più volte accusata di ritoccare eccessivamente le foto. Lei ha risposto postando dei selfie dal bagno di casa, tra cui quelli con addosso il modello di Good American.

Giornata di relax per Kendall Jenner, splendida nel bikini arricciato I Am Gia abbinato a un paio di stivali texani. Collana sul ventre a sottolineare la pancia piatta e pose consapevoli: non a caso è una delle modelle più famose del pianeta. Infine c’è Kylie Jenner, la più giovane ma anche la più ricca delle Kardashian-Jenner grazie alla sua linea di cosmetici. Per la tintarella Kylie è una visione nel due pezzi color bronzo di Tropic of C. Non ci sono dubbi, queste tonalità si candidano a must per la prossima estate: sbircia le sorelle più famose del mondo nella gallery.

