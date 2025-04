Primavera ai Tropici: le vip si mettono in bikini

Vacanza di famiglia per Natalia Paragoni, fuga d'amore per Giulia De Lellis ed Elisabetta Gregoraci è wild

Per metterci agevolmente in costume nel Mar Mediterraneo c’è da aspettare ancora un po’. A volte però la voglia di tintarella è irrefrenabile e così molte star sfruttano le pause di lavoro per volare al caldo. Già tra febbraio e marzo, complici anche le vacanze di Carnevale, tante vip si erano concesse una pausa tropicale. In queste settimane altre famose hanno seguito l’onda, viaggiando verso i Tropici e… pubblicando le foto in costume.

In bikini a Dubai

Una vacanza a Dubai non è solo mare. La metropoli negli Emirati Arabi offre molto di più, tra ristoranti stellati, eventi esclusivi e shopping di lusso. Tante star amano trascorrere qui qualche giorno, anche più volte all’anno. Elisabetta Gregoraci è ormai un’habitué: la showgirl definisce la città la sua seconda casa. In un recente viaggio tra lavoro e relax, lei ha postato svariate foto in due pezzi. Il modello animalier di Miss Bikini con dettagli metallici è wild e super sexy. Anche Marco Verratti e la moglie Jessica Aidi hanno fatto una puntatina nella stessa location. Il calciatore dell’Al-Arabi e la modella sono più innamorati che mai: sulla sdraio Jessica sfoggia un bucolico costume tutto fiorellini.

Vip innamorate alle Maldive

Dove vanno le coppie innamorate? Alle Maldive. Per sedimentare la love story agli albori, Antonella Fiordalisi e Giulio Fratini sono volati nell’Oceano Indiano per una settimana di detox, tra bagni nelle acque turchesi, shooting al tramonto e molta felicità. Per questa vacanza la modella ha alternato abitini provocanti (e portati al contrario) a costumi striminziti. Il bikini verde di Tierra Beachwear incornicia le forme e fa volare la fantasia. Anche Giulia De Lellis e Tony Effe hanno scelto un atollo da favola per una fuga di coppia: i due hanno postato foto insieme solo a fine vacanza ma gli indizi sul fatto che fossero insieme non sono mancati. L’influencer ha sfoggiato un due pezzi via l’altro: quello zebrato di Bikini Lovers si fa notare.

In viaggio con i figli

Vacanze formato famiglia per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. I due, che si sono innamorati a Uomini e Donne, sono volati alle Bahamas insieme alla figlia Ginevra. Dopo un primo stop a Miami, tra partite di basket e passeggiate in città, hanno optato per qualche giorno all’insegna del relax più assoluto ai Caraibi. Natalia ha pubblicato un post sibillino, dove sfoggia un bikini Livin’ Swimwear sui toni dell’azzurro, portando i follower a interrogarsi su una seconda gravidanza. Chiara Nasti è volata invece a Dubai: insieme all’influencer c’erano la sorella, Angela Nasti, e il primogenito, Thiago. Chic e maliziosa, Chiara ha posato a bordo piscina in un due pezzi avorio di Plume Ethèrèe. L’assenza del marito, Mattia Zaccagni, ha scatenato il gossip su una crisi coniugale. Nel frattempo lei ha smentito, pubblicando foto di coppia. Viaggio a quattro per Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, alle Maldive con le piccole Giulietta e Gabriella: la modella in Reina Olga è sexy. Guarda nella gallery i costumi delle star al caldo.

