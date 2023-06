Rajwa, sposa senza tacchi… e per il ricevimento sceglie il made in Italy

Festa in Giordania per il matrimonio di Al Hussein, primogenito della regina Rania: i dettagli dei look nuziali

Quello tra Al Hussein e Rajwa al Saif era il royal wedding più atteso dell’anno: le aspettative sono state ampiamente superate. L’erede al trono di Giordania, primogenito di re Abdullah e della regina Rania, ha sposato la 29enne saudita davanti a 140 ospiti illustri al palazzo Zahran di Amman. Una cerimonia emozionante, seguita da una ricevimento degno di… un futuro re. Com’è scontato, tutti erano curiosi di vedere il wedding dress di Rajwa e i look delle invitate: ecco i dettagli.

Rajwa, altezza reale in pianelle

Bellissima e statuaria, Rajwa al Saif è già stata indicata dai fashionisti come la Kate Middleton del Medio Oriente. Lei, che un giorno sarà Regina, non poteva che indossare un abito nuziale degno di tale titolo. E’ stato il designer Elie Saab a creare il wedding dress di Rajwa, un modello a colonna aderente con scollatura asimmetrica. Dalla linea semplice, si distanzia molto dall’opulenza tipica di un cerimonia reale. Sul retro però il vestito era caratterizzato da un strascico prezioso con dettagli floreali, riprodotti, sebben in misura minore, anche sul lunghissimo velo. Il particolare inaspettato è ai piedi della sposa, che ha optato per delle scarpe rasoterra. Le ballerine a punta sono presumibilmente state scelte per non svettare su Al Hussein: marito e moglie hanno infatti la stessa altezza.

Made in Italy per la festa

Dopo il rito tradizionale arabo, gli sposi si sono spostati al palazzo Al Husseiniya. Ad attenderli per il ricevimento c’erano molti più ospiti rispetto alla cerimonia: ben 1700 persone, tra teste coronate e politici, erano pronti a far festa. Cambio di look per Rajwa al Saif e nessuno si aspettava altrimenti. Per il party, la sposa ha sfoggiato un sontuoso abito della linea Alta Moda di Dolce&Gabbana. Un modello principesco ed elaborato, arricchito da un’ampia gonna ricoperta di dettagli floreali baroccheggianti che salivano fino al busto. Il look era completato da un paio di lunghi guanti bianchi. Il made in Italy sbarca dunque alla corte di Giordania.

Il dettaglio nella tiara

Si vocifera che alle reali di mezzo mondo (tra cui una meravigliosa Kate Middleton in rosa Elie Saab) sia stato ufficiosamente chiesto di non indossare tiare e gioielli vistosi alla cerimonia nuziale, non si voleva mettere in ombra la sposa. La stessa regina Rania non ha sfoggiato la corona durante il rito. Tutta l’attenzione era invece sulla tiara della sposa: Rajwa al Saif ha portato sul capo lo stesso accessorio, sia per il sì che per il party. Il prezioso in diamanti, realizzato da Fred Jewelry, ha un’incisione nascosta con la scritta “Rajwatum min Allah”, frase araba traducibile con “speranza da Dio”.

I due look di Rania

Rania di Giordania, mamma dello sposo, ha incanto il mondo con i suoi due look. Dopo le recenti nozze della secondogenita Iman, anche in questa occasione la regina ha deciso di non catalizzare l’attenzione su di sé, dando risalto agli sposi. La sua eleganza leggendaria, unita al ruolo che ricopriva in questa giornata, l’ha però resa una delle protagoniste indiscusse. Per la cerimonia Rania ha optato per un abito nero haute couture di Dior, reso prezioso dai ricami sulle maniche e sul collo. La nostra tradizione vieta questo colore, tradizionalmente legato ai lutti, ai matrimoni ma in Oriente è considerata una tonalità di buon auspicio e simboleggia la fecondità. E’ di tutt’altro registro il vestito scelto per il ricevimento. Il sontuoso abito alta moda di Elie Saab vanta intricati ricami di perle. Portato con la fascia d’ordinanza, era abbinato alla tiara di diamanti. Al party tutte le royal hanno avuto via libera in quanto a gioielli e opulenza.

Salma e Iman di Giordania

Come non menzionare le sorelle dello sposo? Le principesse Iman e Salma erano perfette sia alla cerimonia che al ricevimento. Iman di Giordania, fresca di matrimonio, ha optato per un custom dress firmato Ashi, per poi cambiarsi con un modello haute couture di Giambattista Valli, portato con la tiara indossata nel giorno delle sue nozze. Azzurro per Salma di Giordania durante il rito, frizzante in un modello fascinate di Stella McCartney. Per la festa la 22enne, che si è laureata da pochissimo, ha scelto invece le paillettes dell’abito color bronzo di Dolce&Gabbana. Entrambe raggianti, non hanno nascosto la loro emozione per l’unione di Rajwa al Saif e Al Hussein. Un sì impeccabile per organizzazione e per royal look: guardali nella gallery.

