L’henna party di Rajwa al Sarif, che presto sposerà il figlio di Rania di Giordania

La futura sposa in bianco e oro come la tradizione, la suocera in celeste: la Regina ha trovato la sua erede

In Giordania i festeggiamenti per le nozze del principe Al Hussein, primogenito della regina Rania e di re Abdullah, con Rajwa al Sarif hanno ufficialmente preso il via. Come da tradizione, qualche giorno prima del sì (in programma per il 1 giugno) è andato in scena l’henna party, una sorta di addio al nubilato dal forte valore simbolico, al quale hanno partecipato anche la Sovrana con le figlie Iman e Salma. Una festa all’insegna dell’amore tra donne, in cui tutto ha un significato preciso, anche gli outfit.

Chi è Rajwa al Sarif

Dopo le nozze della principessa Iman, celebrate a marzo, anche il principe Hussein farà il grande passo. L’erede al trono di Giordania, primogenito di re Habdullah e della regina Rania, ha annunciato l’imminente matrimonio ad agosto, dopo la promessa ufficiale celebrata in famiglia. Gli sposi si diranno sì nel palazzo Zahran, come vuole la la tradizione dei matrimoni degli eredi al trono giordano. Il banchetto invece avrà come location il palazzo Husseiniya. Rajwa al Sarif ha 29 anni e proviene da una delle famiglia più blasonate di Riyadh. Bellissima ed elegante, ma non solo: la futura moglie dell’erede al trono di Giordania ha studiato in Arabia Saudita e successivamente negli Stati Uniti, all’Università di Syracuse, dove si è laureata in Architettura.

Il look della futura sposa all’henna party

Fedele alla tradizione, anche Rajwa al Sarif ha anticipato le nozze con l’henna party. Si tratta di una festa per sole donne caratterizzata da riti della tradizione islamica. Il più famoso è quello di decorarsi mani e piedi con l’henné per scacciare le negatività. Ma non sono solo i rituali ad avere un valore simbolico: anche i look non sono scelti a caso. La futura sposa era vestita di bianco e oro come è usanza per questo evento, un stupenda creazione custom del brand saudita Honayda. I ricami sulla tunica e sul velo richiamano la sua terra natale, l’Arabia Saudita, e la sua patria d’adozione, la Giordania, di cui un giorno sarà Regina.

Iman con la borsa della mamma

Tra le tante ospiti all’henna party di Rajwa al Sarif c’era anche Iman, figlia di Rania di Giordania e di re Habdullah e fresca di nozze. La principessa era deliziosa con un abito color glicine con profili di pizzo e maniche ampie. Ma l’attenzione è stata attirata dalla sua clutch, dal design sfaccettato e dalla nuance che ricordano una conchiglia. Si tratta di una creazione del brand Rafe New York, già utilizzata dalla Regina per una visita ufficiale a Buckingham Palace. A quanto pare, pescare dall’armadio di mamma le piace molto: lo aveva già fatto già al suo addio al nubilato con la cintura.

Rania, regina di stile

La futura sposa Rajwa al Sarif brillava come una stella al suo henna party, ma non poteva certo passare inosservato il look di sua suocera. La regina Rania di Giordania ha indossato per l’occasione uno splendido abito caftano couture Saiid Kobeisy. Lungo fino al pavimento, presentava sfumature celesti, con ricami preziosi e luccicanti sulle maniche ampie. Durante la festa, la Regina si è lanciata nelle danze e ha tenuto un discorso dedicato alla donna che sposerà suo figlio. Non è noto cosa abbia detto, ma saranno state sicuramente parole di stima e affetto a giudicare dall’abbraccio che le due si sono scambiate. In Rajwa, Rania ha trovato la sua degna erede… sul trono di Giordania come su quello dello stile.

