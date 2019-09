E’ passato un quarto di secolo da quando la prima puntata di Friends veniva trasmessa per la prima volta sulla rete americana NBC. Da allora le vite di Rachel, Ross, Chandler, Monica, Phoebe e Joey sono entrate prepotentemente nelle case di mezzo mondo e non ci sono più uscite, a furia di repliche, trasformando la serie tv in un cult.

E’ proprio Friends ad aver trasformato Jennifer Aniston in una star planetaria e in un’icona di stile. Gli outfit del suo personaggio, Rachel Green, sono copiati e imitati da due decenni. Da cameriera del Central Perk a segretaria per Bloomingdale’s fino all’assunzione da Ralph Lauren. Ed è proprio il brand che, per festeggiare il 25esimo anniversario del programma, ha lanciato la collezione Wear To Work, un insieme di capi e accessori dal sapore anni Novanta, ispirati ai vestiti della Aniston sul piccolo schermo.

Cappotti animalier, giacche morbide, stivali in pelle, mini a pieghe, dolcevita: le chiavi del guardaroba di Rachel Green ci sono tutte.

Ora, grazie a Ralph Lauren, le nostalgiche di Friends potranno ricreare facilmente i suoi look comfy-chic che non passano mai di moda.

