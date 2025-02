Rania di Giordania nonna bis: in ospedale… con il look da infermiera

Una famiglia normale: è questo il pensiero che viene alla mente nel guardare le dolci immagini social di Rania di Giordania. Pochi giorni fa la Regina è diventata nonna per la seconda volta. La figlia Iman infatti ha avuto una bambina, Amina, dal marito, Jameel Alexander Thermiotis. Gli scatti in clinica profumano di normalità ma il look è studiatissimo.

La lieta novella

Rania di Giordania aveva annunciato la bella notizia solo il 24 gennaio, con una foto evocativa pubblicata su Instagram. “Due è una coppia, tre è una benedizione” si leggeva nel post social. La foto immortalava Iman, secondogenita della Regina e di Abdullah II, in spiaggia al tramonto, di profilo, con il pancione pronunciato. Di fronte a lei, il marito, Jameel Alexander Thermiotis. I due si erano sposati nel marzo del 2023, con una sontuosa cerimonia ad Amman: la sposa indossava un abito custom Dior, disegnato da Maria Grazia Chiuri. Due anni dopo, Iman e Jameel hanno accolto Amina, per la gioia di tutti. La più entusiasta sembra essere Rania, adesso nonna bis: il 3 agosto 2024 infatti la royal family giordana aveva dato il benvenuto a Iman, nata dall’amore di Al Hussein, primogenito dei sovrani, e della moglie, Rajwa Al-Saif. Si preannunciano anni di giochi e confidenze per le cuginette di sangue blu.

Il look da infermiera

“La mia dolce Iman è ora una mamma”, scrive Rania di Giordania. Parole di cuore, forse un po’ nostalgiche, ad indicare il tempo che passa ma, allo stesso tempo, la fortuna di potersi godere i nipotini. Per il primo giorno di visite alla piccola Amina, si sono presentati in clinica solo i regnanti. Mentre re Abdullah II ha sfoggiato un elegante completo sartoriale con camicia azzurra, Rania ha optato per un look… da infermiera. Notte al capezzale della figlia? La Regina ha indossato la classica divisa ospedaliera con casacca a mezze maniche e pantaloni morbidi. Firmata Cherokee, ha tasche tecniche per poter trasportare gli strumenti medici. Le qui però ricopre solo il ruolo di nonna: le foto dove culla la bimba sono molto tenere. Anche mamma Iman e papà Jameel indossano lo stesso completo.

Una famiglia coordinata

Cambio di registro per il secondo giorno di visite, dove ha presenziato anche il resto della famiglia, tra cui Al Hussein e Re Abdullah II. Rania di Giordania, splendida nonna 54enne, ha scelto un outfit consono e firmato, confermando di essere un’icona di stile. I pantaloni a zampa blu notte di Loewe erano abbinati a una polo in maglia marrone di Frame. Sul divanetto, mentre gioca con la nipotina di sei mesi Iman, si intravede la borsa della Regina, l’Intrecciato Bang Bang Vanity di Bottega Veneta. E’ super trendy anche la bimba, con jeans, camicetta e un paio di sneakers Golden Goose. Pantaloni cargo e maglione traforato Varley per Rajwa Al-Saif (nuora di Rania), denim bianco e cardigan marrone per la principessa Salma di Giordania (terzogenita dei sovrani e zia della neonata). Tolta la divisa ospedaliera, papà Jameel Alexander Thermiotis ha scelto una felpa color terracotta. A vederli così perfettamente coordinati nei colori caldi, verrebbe da pensare che si siano messi d’accordo sull’outfit: le immagini della royal family sono splendide e molto… fashion.

