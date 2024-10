Le reali di Monaco scelgono il nero per la cerimonia di premiazione

Chissà se hanno fatto un brainstorming di famiglia per coordinare l’abbigliamento, o se hanno avuto casualmente tutte la stessa splendida idea? La principessa Carolina di Monaco e le figlie Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover hanno partecipato insieme alla cerimonia di premiazione della Fondazione Prince Pierre presso la Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo con outfit coordinato. Tutte e tre hanno scelto Chanel: ognuna un completo nero con i profili bianchi, ma ciascuno di essi dal gusto e dallo stile differente come la personalità di chi lo indossa.

La premiazione

Carolina di Monaco è presidente della Fondazione Prince Pierre, che ogni anno premia gli artisti e gli intellettuali che si sono contraddistinti nella letteratura, nella musica e nella filosofia. All’evento ufficiale la principessa si è fatta accompagnare dalle figlie Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover, e con la maggiore delle due è salita sul palco per consegnare le pergamene e tenere un discorso. L’abbigliamento che hanno scelto era sì formale come richiesto dall’occasione, ma non senza guizzi inaspettati capaci di spezzare la monotonia.

Carolina di Monaco regina del buon gusto (con il look riciclato)

Da sempre famosa per il buon gusto e l’eleganza, Carolina di Monaco anche stavolta non si smentisce. All’evento all’Opera ha scelto un completo Chanel composto da tubino nero e blazer, in bouclé arricchito da piccole paillettes tono su tono che danno un tocco luminoso. La mise è arricchita da applicazioni gioiello sullo scollo, sui polsini e sul bordo delle tasche. Completano l’outfit un paio di décolleté con fiocchetto alla caviglia e una borsa in velluto nero con tracolla dorata dello stesso brand francese. La principessa aveva già indossato gli stessi vestiti a novembre per la festa del Principato, ma con altri accessori. La scelta di riproporre capi già visti è sempre più popolare tra i reali: Kate Middleton ne è portabandiera e di recente anche Meghan Markle l’ha adottata.

Charlotte Casiraghi, l’eleganza della semplicità

Le scelte di stile all’insegna della sobrietà e della classe sono ormai una costante per Charlotte Casiraghi, che ha abituato tutti alla sua eleganza mai sopra le righe. Il completo in cashmere Chanel che ha indossato per la premiazione a Monaco è un esempio perfetto del suo modo di essere chic con semplicità, sposando perfettamente la filosofia del brand di cui, non a caso, è ambassador da anni. Stavolta ha scelto il nero come colore dominante per il suo outfit, ma sia la giacca corta che i pantaloni a palazzo sono bordati di bianco. A completare un look, una mini hand bag matelassé della stessa maison, gioielli minimal e un make-up delicato. La principessa, proprio qualche giorno fa ha presenziato alla sfilata Chanel, a Parigi, con un outfit che si faceva notare.

Alexandra di Hannover, buon sangue non mente

Come la madre e la sorella, anche Alexandra di Hannover ha optato per il nero con dettagli bianchi per l’outfit con cui ha partecipato all’evento a Monaco, e nel suo caso come negli altri si tratta di un completo Chanel. La principessina ha indossato un mini dress senza spalline e con gonna morbida in velluto, con maxi bordature di raso candido. A 25 anni, la più piccola delle figlie di Carolina di Monaco è una fashion addicted e dimostra (non per la prima volta) di aver imparato la lezione di stile appresa in famiglia, dove classe ed eleganza sono il pane quotidiano.

Guarda nella gallery le foto dei look coordinati di Carolina di Monaco e le figlie Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover.

