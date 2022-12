Regali di Natale? Prendi spunto dai vip

Dal profumo preferito di Giorgia Palmas all'intimo rosso di Annalisa: le idde per far felici le persone che ami

Natale si avvicina e la domanda è la stessa per tutti: cosa regalare ad amici e familiari? Quello con lo shopping tra le vetrine illuminate è un appuntamento immancabile, ma a volte trovare l’idea giusta può essere complicato. Per fortuna ci vengono in aiuto i vip, che sui social lanciano alcune idee da impacchettare sotto l’albero.

Stupire e sedurre

Per regali di Natale a tutta seduzione, non possono mancare sotto l’albero prodotti beauty e lingerie. Chiara Ferragni propone i rossetti di Lancome per essere più seducenti per i baci sotto al vischio. Giorgia Palmas consiglia il profumo Equivalenza: una fragranza dolce dalla confezione minimal ed elegante. Annalisa invece consiglia un sensualissimo body Triumph: rosso è l’ideale per essere in tema con il periodo.

Regali che luccicano

Se il budget lo consente, i gioielli Golay che sfoggia Anna Tatangelo sono regali di Natale che lasceranno sicuramente a bocca aperta. Ma si può brillare anche senza spendere una fortuna e, soprattutto, non sono per forza necessari gli accessori preziosi. La borsa Stella Bloom di Francesca Sofia Novello ad esempio, è glamour e luccicante a un prezzo piccolo.

Si può anche seguire il consiglio di Soleil Sorgé per un regalo di Natale che faccia sorridere. Cercalo nella gallery…