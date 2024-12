Regali di Natale? Prendi spunto dai vip

Natale si avvicina e la frenesia da regali dilaga. Cosa donare ad amici e familiari? Quello con lo shopping tra le vetrine illuminate è un appuntamento immancabile e per certi aspetti piacevole, ma a volte trovare l’idea giusta può essere complicato. Per fortuna ci vengono in aiuto i vip, che sui social lanciano alcune idee da impacchettare sotto l’albero.

Scegliere il proprio mito

Scegliere un regalo attinente ai gusti di chi lo riceve dimostra grande attenzione verso l’altro. Per questo la maglia del Milan in edizione limitata dedicata al 125mo anniversario della squadra potrebbe essere la scelta giusta per moltissimi tifosi o tifose: al momento fa bella mostra di sé nella cabina armadio di Melissa Satta. Spiritosi e caldi i pigiami dei Me Contro Te, faranno sorridere genitori e piccoli fan. Il merchandising dei cantanti preferiti è un regalo sicuro per molti adolescenti: quello di Victoria dei Maneskin gioca tra grinta e sensualità.

Top brand

Per le amanti dei top brand sono tantissime le proposte da vagliare. Ci sono i mitici occhiali da sole Biggie di Versace, che sfoggia in questi giorni Sabrina Carpenter o l’eau de parfum Libre di Saint Laurent che piace tanto ad Hailey Bieber. Le bambine adoreranno le ballerine Dior, per passi da principesse. L’idea più succulenta la rubiamo a Chiara Ferragni: la catsuit The North Face x Skims è tra i capi più cool del momento. Pensate che figurone farebbe sotto l’albero di Natale!

Beauty sotto l’albero

Settore sempre in crescita, quello del beauty è un mondo ricchissimo e richiestissimo. Le vip non si fanno mancare le linee personali, come Belen Rodriguez con il suo marchio Rebeya. Giulia De Lellis per le feste prova lo sparkling lipstick Kiko: scintillante dentro e fuori. Chi non ha mai regalato (o ricevuto) un profumo a Natale? Tra le fragranze appena lanciate sul mercato va citata la linea Orebella di Bella Hadid, con i gift box in edizione limitata.

