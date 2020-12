Regali di Natale? Prendi spunto dai vip

Un Natale in pandemia non ci impedirà di scambiarci i regali. Ridimensioneremo gli acquisti e le nostre aspettative, ma un dono a chi ci vuole bene non mancherà. Nella frenesia della scelta, ci vengono in aiuto i vip. In tanti offrono consigli social e promuovono con i loro post capi e accessori. Tra questi ci sono anche ottimi suggerimenti per i regali di Natale. Ecco la nostra selezione.

Per una mamma dall’animo giovane è perfetta la tshirt ironica di Milena Miconi che recita “Signora a chi?“. Alla voce maglioni di Natale vi segnaliamo quello OVS di Elodie, lanciato per uno scopo charity: accessibile e… riutilizzabile ogni anno!

Amanti del rosa: sono tantissime e adoreranno di sicuro la borsa Max Mara di Emma Marrone col pied-de-poule in nuance. Per le fashioniste la it-bag di Giulia De Lellis non teme rivali mentre il body di Alessia Marcuzzi… può essere anche un regalo personale!

Tra i regali di Natale un classico è il pigiama: quello Yamamay in 3 pezzi di Federica Pellegrini è perfetto anche per lo smart working. Amante dei profumi? Con la scelta sofisticata di Belen Rodriguez vai sul sicuro!

Regali per uomini

La categoria più complicata è sempre la loro! Marco Carta ci ricorda che le Vans sono sempre un’ottima scelta, qualunque sia il luogo da frequentare. Gli sortivi apprezzeranno l’“RF Cap” di Uniqlo, in omaggio a Roger Federer. Un capo che gioca con le iniziali del campione di tennis. Il tuo estroso amico del cuore adorerà la camicia Benevierre che abbiamo visto al GF Vip su Tommaso Zorzi.

Guarda la gallery e prendi spunto per i tuoi regali di Natale: trovi anche i prezzi. E poi torna a trovarci: ogni giorno aggiungiamo qualcosa di nuovo!