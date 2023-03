In attesa dell’incoronazione, la regina Camilla… luccica

Primo banchetto Oltremanica in veste di sovrana: i diamanti non mancano

Accoglienza calorosissima per Carlo e Camilla in Germania. “Sono toccato dall’affetto con il quale mi avete dato il benvenuto”, ha dichiarato il Re. I royal sono impegnati in un tour di tre giorni nel Paese e la loro visita si è aperta con una cena di Stato. Questo è il primo banchetto fuori dal Regno Unito per Camilla in veste di regnante e lei non ha certo sfigurato, presentandosi con una miriade di lustrini… e di diamanti.

Luccicante in Germania

Alle cene ufficiali, si sa, si sfodera il meglio che il guardaroba di Palazzo ha da offrire. Questo vale per le regine di tutto il mondo e, adesso che anche Camilla vanta questo titolo, è giunto il suo momento di divertirsi con la moda. Al Bellevue Palace di Berlino, davanti a 120 invitati molto illustri, la moglie di re Carlo si è accertata di avere tutti gli occhi puntati addosso. Per l’occasione ha indossato un nuovo vestito. Il modello nero, creato su misura da Bruce Oldfield, è ricoperto da un intricato motivo a foglie in cristalli. Lo stilista era tra i preferiti della regina Elisabetta ma questo non è l’unico omaggio che Camilla ha riservato alle sovrane del passato.

I gioielli

Non sono passati inosservati i gioielli scelti dalla regina Camilla a Berlino: a troneggiare nel suo look è soprattutto la corona. La Regina consorte ha optato per la Greville Tiara, un gioiello dal valore stimato di circa 3 milioni di sterline. Il prezioso, un enorme bandeau di diamanti realizzato da Boucheron, era di proprietà di Margaret Greville, una delle amiche più care della Regina Madre. La Greville, molto in vista nella società londinese del tempo, morì nel 1942 e, non avendo figli, donò parte della sua collezione alla Corona inglese, tiara compresa. Nei decenni è stata vista più volte adornare il capo della Queen Mother.

Al collo Camilla ha sfoggiato la City of London Fringe Necklace, un gioiello molto caro a Elisabetta. Il collier è stato donato alla compianta Regina nel 1947, in occasione delle sue nozze con Filippo di Edimburgo, da una serie di importanti finanzieri della City londinese. Questa è una delle pochissime collane nella collezione reale non modificabile in tiara. Il motivo? Le pietre sono incastonate su fili di seta, materiale morbido che non rende possibile la trasformazione. Sul petto la Regina consorte aveva appuntato il fiocco giallo con la miniatura di Elisabetta, a ricordare il florido regno durato settant’anni.

Le indiscrezioni per l’incoronazione

Manca sempre meno all’incoronazione di re Carlo III, fissata per il 6 maggio. La curiosità è alle stelle e le indiscrezioni si susseguono quotidianamente, soprattutto in fatto di look. Molto si è vociferato nei mesi scorsi sulla tiara che sceglierà Camilla per il gran giorno. Pare che la Regina consorte non terrà fede alla tradizione, che la vorrebbe con il diamante Koh-I-Noor sul capo. Il motivo? Non scontentare l’India. Sebbene si sia sempre parlato di un regalo del 1849 da parte dell’imperatore Duleep Singh alla regina Vittoria, molti sostengono che la pietra preziosa sia stata saccheggiata dall’Impero britannico.

Per lo stesso motivo, ovvero non far indignare nessuno, Camilla avrebbe deciso di non presentarsi all’evento con lo scettro di avorio con un uccello bianco sulla punta usato da tutte le regine consorti in questa ricorrenza solenne sin dal 1685. La lotta al traffico di elefanti per le preziose zanne è una causa molto sentita dal principe William e la matrigna vorrebbe accontentare sia lui sia l’orda di attivisti pronti a criticare ancora una volta la Corona. In attesa dell’incoronazione, sbriciate la regina Camilla tutta paillettes nella gallery.

