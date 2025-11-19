La regina Camilla al ricevimento “ruba” la corona alla nipote

Un’apparizione regale che non è passata inosservata quella della regina Camilla al prestigioso Diplomatic Corps Reception tenutosi al Castello di Windsor. Per l’importante evento di gala, la sovrana ha fatto parlare di sé non solo per l’eleganza dell’outfit scelto, ma soprattutto per una decisione particolarmente significativa in fatto di accessori. Camilla ha infatti optato per preziosi dal grande valore storico e sentimentale, catturando l’attenzione degli appassionati di royal watching.

L’evento al Castello di Windsor

Il Diplomatic Corps Reception rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario reale britannico. L’evento celebra i rapporti diplomatici del Regno Unito con le nazioni di tutto il mondo. La cerimonia si è svolta nelle magnifiche sale del Castello di Windsor, alla presenza di re Carlo III e della regina Camilla. I royal hanno accolto ambasciatori, diplomatici e rappresentanti di governi stranieri. L’atmosfera era quella delle grandi occasioni di Stato, con gli ospiti in abito da sera. Tra i presenti anche il principe William, che ha accompagnato i sovrani in questa serata di gala, confermando il suo ruolo sempre più centrale nelle funzioni ufficiali della monarchia. Il banchetto ha offerto l’occasione per rafforzare i legami internazionali in un momento storico particolarmente delicato per la geopolitica mondiale.

L’abito Fiona Clare: eleganza senza tempo

Per questa occasione così solenne, la regina Camilla ha scelto un abito della stilista britannica Fiona Clare, già indossato in precedenti occasioni ufficiali. Si tratta di un elegante long dress bianco in pizzo ricamato, caratterizzato da maniche lunghe e una silhouette che valorizza la figura con discrezione e classe. Il vestito, realizzato con tessuti pregiati e ricami delicati, richiama lo stile classico e raffinato che contraddistingue le scelte fashion della Regina. Non è la prima volta che Camilla sceglie questo particolare abito, confermando la sua filosofia di dare nuova vita ai capi del proprio guardaroba, un approccio sostenibile che la avvicina sempre più ai sudditi. Il modello si distingue per la sua versatilità e la capacità di adattarsi perfettamente al protocollo reale, mantenendo al contempo un tocco di modernità. Il bianco candido l’ha fatta spiccare, sempre con compostezza, tra gli altri invitati.

Un gioiello con una storia centenaria

La vera protagonista dell’outfit della regina Camilla è stata senza dubbio la magnifica tiara, un diadema straordinario caratterizzato da grandi smeraldi cabochon incastonati in un intreccio di diamanti. Questo prezioso gioiello fu creato dalla celebre maison francese Boucheron nel 1919 e originariamente apparteneva alla famiglia Greville. Margaret Greville, amica intima della famiglia reale, lasciò in eredità alla regina madre Elizabeth Bowes-Lyon un’impressionante collezione di gioielli, tra cui questo prezioso. Il design del diadema segue lo stile Kokoshnik, ispirato ai tradizionali copricapi russi, con una struttura semicircolare che incornicia il viso di chi lo indossa. Gli smeraldi, di un verde intenso e profondo, sono disposti strategicamente lungo la banda di diamanti, creando un effetto visivo di grande impatto. Nel corso dei decenni, l’accessorio ha attraversato diverse generazioni della famiglia reale. Ereditato dalla regina Elisabetta II (che non l’ha però mai indossato), è ora a disposizione della nuova sovrana.

Il diadema della nipote

La tiara Boucheron era stata sfoggiata dalla principessa Eugenia di York per il suo matrimonio con Jack Brooksbank, il 12 ottobre 2018, nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. In quell’occasione, la nipote della regina Elisabetta II aveva fatto una scelta coraggiosa e personale, optando per un diadema che si distanziava dalla tradizione, grazie al suo design più audace e contemporaneo.

La principessa aveva abbinato il gioiello a un abito da sposa firmato Peter Pilotto. Il vestito era caratterizzato da una profonda scollatura sulla schiena, che permetteva di mostrare la cicatrice dovuta a un intervento chirurgico alla colonna vertebrale subito durante l’infanzia, un gesto di grande coraggio e trasparenza. L’aver indossato la Greville Emerald Kokoshnik Tiara aveva suscitato grande ammirazione. Vedere ora la regina Camilla, che di Eugenia è zia acquisita, indossare lo stesso prezioso crea un ponte simbolico tra le generazioni della famiglia Windsor. Un gesto che sottolinea il valore sentimentale di questi preziosi cimeli familiari, che passano di mano in mano, portando con sé storie e memorie.

La collana con il serpente

A completare il look regale della regina Camilla c’era anche una spettacolare collana di diamanti a forma di serpente, un altro pezzo d’eccezione. Questo magnifico gioiello, caratterizzato da una sinuosa serpentina di pietre che si avvolge elegantemente intorno al collo, risale probabilmente agli anni Venti del secolo scorso. Il rettile, simbolo di eternità e rinascita in molte culture, era un motivo molto popolare nella gioielleria dell’epoca. La collana presenta un design flessibile che permette al gioiello di muoversi naturalmente con chi lo indossa, creando giochi di luce, grazie ai numerosi diamanti incastonati. La provenienza è sconosciuta ma si ipotizza appartenesse alla collezione privata della famiglia di Camilla oppure a un dono di Carlo per la consorte.

Con Carlo sul petto

Sul corpetto dell’abito bianco, la regina Camilla aveva anche appuntato il Family Order di re Carlo III, un’onorificenza che il sovrano concede ai membri femminili della famiglia reale. Si tratta di un ritratto miniaturizzato del Re, montato su un nastro di seta, tradizionalmente portato in occasioni di gala come segno di appartenenza alla royal family e di fedeltà al sovrano. Camilla l’ha indossato con orgoglio, a completamento di un look che rappresenta l’esempio perfetto di tradizione, protocollo e continuità famigliare.