Quanto costano gli accessori di lusso (europei) di Camilla in viaggio in italia

“Mentre iniziamo la nostra prima visita in Italia come Re e Regina, non vediamo l’ora di festeggiare il nostro ventesimo anniversario di matrimonio in un luogo così speciale”: queste le parole scritte da Carlo e Camilla su Instagram, per celebrare l’importante ricorrenza e dare il via al viaggio ufficiale nel nostro Paese. Nello scatto social, realizzato a Villa Wolkonsky, a Roma, poco dopo l’arrivo, la sovrana indossa un vestito bianco di Anna Valentine, designer che ha confezionato i suoi abiti nuziali nel 2005. Anche gli altri look della Regina per questa state visit sono colmi di significato.

Royal blue e doppie C

Vent’anni di matrimonio e un affiatamento che è anche… nel look. Il 7 aprile Carlo e Camilla sono sbarcati all’aeroporto di Ciampino, a Roma, per iniziare la loro visita ufficiale in Italia. Sulla pista, in un soleggiato pomeriggio di primavera, sono stati accolti con tutti gli onori del caso. Allegri e sorridenti, si sono prestati a chiacchiere e saluti. A spiccare è il look abbinato della coppia reale. Gessato blu per il Re, che ha confermato la sua passione per le stampe fantasia, indossando una cravatta rosa con i gufi e una pochette a pois nel taschino. Royal blue anche per la Regina, con un abito di Fiona Clare, arricchito da un motivo lavorato sul busto. In mano la royal stringeva una borsa nera in pelle martellata di Chanel (5.950 euro). La maison francese delle doppie C è cara al suo cuore, perché richiama l’incrocio del suo nome con quello del marito: una Queen romantica!

A Roma con Bottega Veneta

“Che accoglienza! Grazie a tutti coloro che sono venuti a salutare le Loro Maestà a Roma oggi” si legge sulla pagina Instagram di Carlo e Camilla. Nel primo giorno di visita in Italia, i reali sono prima stati accolti al Quirinale da Sergio e Laura Mattarella, per poi dirigersi all’Altare della Patria e al Colosseo. A passeggio per il Foro Romano, sono stati accompagnati da una guida speciale, Alberto Angela, che ha raccontato loro la storia millenaria di quei luoghi. Re Carlo ha reso omaggio ai monumenti indossando una cravatta di Thalassa Collection con le colonne doriche. La Regina, elegantissima, ha sfoggiato un coat dress di Fiona Clare in una vibrante tonalità di blu, lavorato ai bordi e sulle maniche. Per smorzare il colore acceso, Camilla ha optato per una borsa beige in pelle intrecciata di Bottega Veneta (3.800 euro). Il suo è chiaramente anche un tributo al made in Italy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Le spille sono preziosissime

In serata Carlo e Camilla si sono diretti a Villa Wolkonsky, per presenziare a un banchetto in loro onore, organizzato dall’ambasciatore britannico in Italia. I sovrani si sono intrattenuti in giardino, tra scrittori e personalità illustri. Per l’evento en plein air, la Regina ha optato per un abito verde brillante di Anne Valentine. A farsi notare è la spilla appuntata sul tubino, con un grosso smeraldo. La Celtic Knot Brooch, realizzata sul finire dell’800, è un dono per le nozze di Giorgio V, al tempo ancora duca di York, con Mary di Teck, che sarebbe poi diventata la regina Mary. Nel corso del viaggio la sovrana ha sfoggiato altre spille dal grosso valore storico. Nello scatto dell’anniversario, realizzato nel giorno dell’arrivo a Roma, Camilla indossa un gioiello di perle e diamanti che rappresenta un mughetto. Il monile, firmato Fabergè, è stato regalato nel 1956 da Nikita Krusciov alla Regina Madre. Per l’incontro con Sergio Mattarella invece, la royal ha scelto la Prince Albert’s Brooch, commissionata nel 1840 dal Principe Alberto a Garrards, come regalo per la sua futura moglie, Victoria. Con diamanti e un grosso zaffiro centrale, ha un valore di circa 8 milioni di sterline.

Un polso alla moda

Camilla può contare sugli strepitosi gioielli della Corona: tiare, collier, spille e orecchini degni, appunto, di una Regina. Lei però sembra avere una passione anche per preziosi più moderni, che mixa sapientemente con i pezzi storici della collezione reale. Per la visita in Italia, la regina ha deciso di indossare al polso i bracciali di Van Cleef & Arpels, maison per cui ha una predilezione e che ha già sfoggiato in passato. Il modello Vintage Alhambra (5.700 euro) in oro giallo con i cinque motivi floreali in agata fa invidia alle fashioniste. Al suo fianco, c’è lo Sweet Heart (1.750 euro), con catenella e un cuore in corniola. Il rosso salta all’occhio ed esprime il romanticismo della Regina: in fondo, questo è anche un viaggio per celebrare le nozze di Porcellana. Guarda nella gallery gli scatti di Carlo e Camilla.

Related Posts