Letizia Ortiz al Monastero spezza la monotonia con un guizzo di colore

La visita della Regina di Spagna Letizia Ortiz al Monastero di Montserrat, avvenuta il 23 giugno 2025 in occasione del millenario della sua fondazione (1025), ha rappresentato un momento di alto valore simbolico e spirituale per la corona spagnola. La sovrana ha fatto una scelta di look che coniuga sobrietà e originalità. Un look da regina, perfetto per… chiunque.

Il Monastero di Montserrat

Il complesso monastico, arroccato a 720 metri sulla cosiddetta “montagna seghettata”, è noto non solo per la venerata “Moreneta” (la Madonna Nera), ma anche per essere stato, nel tempo, un centro di pellegrinaggio, arte e musica. Il Monastero di Montserrat ospita lo storico coro Escolania e collezioni d’arte che includono opere di Caravaggio, Picasso e Dalí.

All’evento che celebra mille anni di spiritualità, cultura e identità catalana non potevano mancare i sovrani. Insieme al Re Felipe VI, Letizia Ortiz ha partecipato a una cerimonia intitolata “Valori benedettini, una contribuzione alla pace”. Il monarca ha pronunciato un discorso in catalano contro regimi totalitari e in difesa dell’”etica e dignità dello spazio pubblico”.

Letizia, regina delle scelte giuste

Apprezzata per il suo stile elegante e moderno, la Regina di Spagna incarna un’immagine di monarchia più vicina e trasparente, impegnandosi attivamente in cause sociali come l’istruzione, la salute, la parità di genere e la ricerca scientifica.

Con la sua presenza all’evento nel Monastero di Montserrat, Letizia ha rafforzato il legame tra la Corona e una delle istituzioni spirituali più emblematiche della Catalogna, che rappresenta un ponte tra le tradizioni religiose, culturali e identitarie di questo territorio. Un’occasione formale dunque, in un luogo religioso e durante una giornata estiva. Conscia di avere gli occhi di tutta la nazione addosso, Letizia Ortiz ha dato prova di grande personalità concedendosi dei dettagli acchiappa sguardi coniugati in un outfit semplice ma perfetto.

L’outfit di Letizia Ortiz

In occasione della visita al Monastero di Montserrat, la regina ha sfoggiato un look sobrio ma di grande impatto, perfettamente calibrato per l’importanza dell’evento. Ha scelto un abito in denim del brand spagnolo Carolina Herrera. Dalla linea strutturata e moderna, smanicato, cuciture verticali sul petto e punto vita evidenziato, il vestito univa eleganza e praticità con maestria. A dare un tocco vibrante all’insieme ci hanno pensato gli accessori: sandali rossi Sezanne con tacco comodo e una clutch Olivia Mareque in tinta, in un perfetto equilibrio tra rigore istituzionale e stile personale. Capelli sciolti e un trucco naturale hanno completato un’immagine regale, ma accessibile, che conferma ancora una volta Letizia Ortiz come una delle royal più influenti in fatto di moda.

I punti di forza del look

Abito denim: è il capo perfetto per l’estate. Pratico e comodo da vestire, non richiede particolari accorgimenti nel trasporto. E’ il capo giusto per le vacanze, da portare in valigia e utilizzare in tante occasioni. Basta cambiare gli accessori!

Scarpe rosse: sono il punto focale del look. In pelle, con tacco largo e comodo, tallone scoperto e due vezzosi cinturini. Il modello di Letizia Ortiz, delle Mary Jane slingback, è simile a quello visto di recente su Aurora Ramazzotti.

Borsa a mano: un richiamo di colore che rafforza e completa. La regina di Spagna l’ha scelta in pendant con le scarpe, di media grandezza. Il rosso si sposa bene con il denim ma anche con tutte le tonalità vibranti, si può usare in pendant o a contrasto.

La storia di Letizia Ortiz

Letizia Ortiz Rocasolano, nata il 15 settembre 1972 (52 anni) a Oviedo in una famiglia di professionisti (padre giornalista, madre infermiera), è la regina consorte di Spagna. Nel 2014 è salita al trono accanto al marito, re Felipe VI, dopo l’abdicazione di re Juan Carlos I.

Laureata in Scienze dell’Informazione e specializzata in giornalismo audiovisivo, ha iniziato la sua carriera come reporter internazionale, coprendo eventi di grande rilievo come le elezioni presidenziali statunitensi del 2000 e le conseguenze dell’11 settembre 2001. Dopo un primo matrimonio nel 1998, è entrata nella famiglia reale sposando l’allora principe delle Asturie nel 2004 e diventando madre di due figlie, le principesse Leonor e Sofía.

