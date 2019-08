Retrospettive in barca: il “nuovo topless”

In principio erano i topless: simbolo di vacanza, di libertà, sdoganamento. Adesso no, non si usa più. Complice la censura di Instagram, nessuna osa più mostrare i capezzoli al mare. La nuova tendenza del beachwear impone di far vedere i glutei, il top è contestualizzarli in barca.

Le star della tv trascorrono vacanze da sogno veleggiando in chissà quali mari. Acque limpide circondano i loro yacht, bikini succinti o interi sgambatissmi avvolgono le loro curve: stese al sole su un telo mare o sotto il doccino, tutte mostrano orgogliosamente il lato B più o meno esposto verso l’obiettivo.

Non c’è bisogno del volto per riconoscere Belen Rodriguez e Melissa Satta, più pudiche Costanza Caracciolo e Diletta Leotta. Non sono per nulla gelosi i fidanzati (o ex) di Federica Nargi, Wanda Nara, Paola Di Benedetto, Georgina Rodriguez, Soleil Stasi, Elena Barolo, Giulia e Silvia Provvedi. La marca dei costumi? E’ un’informazione secondaria, ma la trovate nella gallery.

LEGGI ANCHE

>>>Belen, Taylor, Katia: il costume visto da dietro<<<

>>>Belen e Stefano a Ibiza riscoprono l’amore<<<