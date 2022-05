Abiti succinti, tacchi e pancione esposto per le vip d’oltreoceano ma le italiane non stanno a guardare

Si dice che la gravidanza sia il periodo più bello nella vita di una donna. Nonostante le nausee, la stanchezza e le paure, i 9 mesi trascorsi a cullare un bebè in arrivo sono magici. Le curve cambiano, le forme di modificano: le mamme in dolce attesa sono meravigliose. L’approccio ai look premaman si è evoluto nel tempo e, adesso, va di moda mostrare il pancione stretto in abiti succinti o nudo tra microtop e bikini. Le star in particolare si sentono super sexy col ventre arrotondato.

I look delle straniere

Rihanna è incinta. Tre parole che a gennaio 2022 hanno fatto in pochi minuti il giro del mondo. La cantante, in attesa del primo figlio dal rapper Asap Rocky, non perde occasione per mostrarsi con outfit sensuali e provocatori. Shorts, reggiseni, minidress, trasparenze: RiRi è orgogliosa del suo corpo. A 40 anni anche Adriana Lima si sente più bella che mai. La top model aspetta il terzo figlio e ha di recente mostrato il ventre nudo sulla passerella di Alexander Wang (rivedila QUI). E poi c’è Britney Spears. La star è prossima alle nozze con il personal trainer Sam Asghari e, nel frattempo, ha deciso di avere un bimbo. I suoi video danzanti nel soggiorno di casa sono diventati ormai famosissimi. Lei alterna abitini colorati, come quello con i cuori di Shein, a pantaloncini in jeans.

Chiara Nasti e le altre italiane

Non sono solo le straniere a sentirsi sexy in gravidanza, anche le belle di casa nostra mostrano le forme con gioia. Incinta del primo figlio dal calciatore Mattia Zaccagni, l’influencer Chiara Nasti è splendida fasciata nella catsuit azzurra di Jacquemus o nel bikini zebrato di Plume Etheree. Bebè in arrivo anche per la modella Nicole Mazzocato, splendida nell’intimo La Perla. Il 7 aprile Zoe Cristofoli ha dato il benvenuto al primogenito, Theo Junior (ECCO i primi outfit del piccolo). I suoi look in dolce attesa erano sensuali e coloratissimi. Sbricia nella gallery come si vestono le star col pancione.

