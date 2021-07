Rihanna, “l’amore è selvaggio” e l’intimo è bollente

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa pericolosamente sexy Un voto al colore 9.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Love is love is love is savage. “L’amore è, l’amore è, l’amore è selvaggio”, si leggeva all’inizio del mese scorso sui social di Savage x Fenty, il marchio di intimo ideato da Rihanna. Giugno è infatti il Pride Month, il mese in cui si festeggia l’orgoglio LGBTQ+. I colori dell’arcobaleno ne sono il simbolo e mezzo mondo ne viene invaso, in una festa all’insegna del rispetto di tutti. RiRi ha fatto della libertà, sessuale e non, un portabandiera e ci ha tenuto a ribadirlo anche quest’anno. “Celebriamo tutti ma questo già lo sapevate”, ha aggiunto la popstar.

Nato nel 2018, il brand di lingerie è sempre stato votato all’inclusività; etnie, forme fisiche e identità di genere molto diverse tra loro l’hanno fatta da protagonisti in campagne e sfilate, portando a un successo strepitoso e a incassi record. Per il 2021 Rihanna ha pensato a un capsule di intimo sui toni del nero e del lilla con una miriade di piccoli arcobaleni applicati o stampati sul tessuto, declinati in reggiseni, reggicalze e slip. Per quattro settimane nelle pagine social di Savage x Fenty si sono susseguite immagini a tema body loving. RiRi ha però tenuto il meglio per la fine. Solo a cavallo con luglio infatti la cantante barbadiana ha finalmente pubblicato sé stessa con addosso i capi della limited edition.

L’artista posa con i modelli rainbow, in una serie di scatti da far girare la testa. Inquadrature sensuali e location wild (il letto e un giardino invaso dalle palme) per uno shooting casalingo bollente. Capelli cortissimi, labbra rosse e un corpo da sogno per una Rihanna che sta vivendo un momento d’oro. Oltre ai successi come imprenditrice, RiRi è innamoratissima del rapper Asap Rocky, che l’ha recentemente definita la donna della sua vita. I due non nascondono la passione e confermano che l’amore è… Savage.

Related Posts