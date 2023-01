Rihanna approfitta del Super Bowl per rilanciare il suo brand

Rihanna sarà la protagonista dell’Halftime Show del Super Bowl il 13 febbraio. Sui social la cantante, diventata mamma a maggio, pubblica alcuni scatti in cui fa salire l’acquolina in bocca riguardo alla sua performance e intanto non perde l’occasione di promuove la nuova collezione del suo brand, Savage x Fenty, dedicata al football. Musica e moda sono la sua passione e lei non si lascia scappare l’occasione di unirle.

Rihanna star del Super Bowl, le anticipazioni

Mancano ancora alcune settimane allo show di Rihanna al Super Bowl ma già è trapelata qualche anticipazione. Adam Blackstone, che cura la preparazione dell’Halftime Show, ha detto alla rivista Rolling Stone: “Stiamo preparando una scaletta in grado di soddisfare ogni tipologia di fan”. E poi: “Sarà uno show diverso da qualunque cosa abbiate mai visto in passato, con lei cerchiamo sempre di spingerci un passo oltre”, definendo l’artista come “creativa e sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo”. Caratteristiche, queste, che Riri ha abbondantemente dimostrato di avere sia con la musica che con le sue collezioni di moda sempre audaci e di grande impatto.

Focus sul football

Con un nuovo singolo in attivo, e in attesa di tornare a esibirsi dal vivo dopo la lunga pausa per la maternità, Rihanna si è dedicata al suo brand d’abbigliamento. Con Savage x Fenty ha lanciato la collezione Game Day, realizzata proprio per celebrare l’imminente show al Super Bowl. I capi stavolta sono ispirati al mondo del football americano, dai pantaloni oversize acetati alla tshirt bicolor con le strisce sulle maniche come quelle dei giocatori.

La testimonial migliore

In un video sul suo profilo Instagram, Rihanna si mostra con una felpa personalizzata con la sua mano tatuata che tiene un pallone ovale: la stessa immagine usata per annunciare la sua esibizione all’Halftime Show. Ed è Riri, ovviamente, la protagonista della campagna per il lancio della nuova linea di abbigliamento.

Non solo le sue pose sono strafottenti e provocanti come solo lei sa essere. Anche le caption sono ironiche e spiritose e giocano sul personaggio forte, sminuendo l’evento planetario: “Abbiamo sentito che c’è una partita di football?”, “Non giocheremo pulito”, scrive. E anche: “Un concerto di Rihanna durante una partita di football? Non dite altro”. Non resta da vedere cosa ha in serbo per lo show.

