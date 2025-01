Rihanna scocca la freccia e mostra il lato B: gli scatti in intimo

Dal rosso natalizio al rosso… di San Valentino. Come ogni anno, ci pensa Rihanna a traghettarci verso la festa degli innamorati. Prematuro? Il business è business, meglio portarsi avanti. Abituata a sedurre, l’artista sfodera tutto il suo sex appeal. Riri ha pubblicato su Instagram una serie di foto piccanti dove indossa un completo intimo che lascia davvero poco all’immaginazione. “Torna qui e amami” scrive: chi non accetterebbe la proposta?

Businesswoman provocante

Rihanna sta crescendo due bimbi piccoli, RZA Athelston Mayers e Riot Rose Mayers, nati rispettivamente nel 2022 e nel 2023. La star però dedica del tempo anche al compagno Asap Rocky, a sé stessa e ai suoi progetti imprenditoriali. Abbandonata, per ora, la musica, Riri fa principalmente la businesswoman. Le sue linee di moda, intimo e beauty sono in perenne crescita. Il merito va anche all’autopromozione. Spesso infatti è proprio lei a sponsorizzare i suoi prodotti, con campagne pubblicitarie studiate e scatti allusivi. Di recente si è messa in posa per mostrare ai follower i nuovi rossetti rossi di Fenty Beauty: le sue labbra carnose, tinte di rubino, fanno palpitare i cuori. Il total red è il filo conduttore che ritroviamo anche nelle immagini di San Valentino.

Sexy Cupido

Chi l’ha detto che le mamme non posso essere sexy? Rihanna negli scatti di lancio della capsule Savage x Fenty ideata per San Valentino è la prova tangibile. Il caldo sfondo rosa di un set fotografico fa da cornice alla star che, in piedi, posa fiera in lingerie. Con un arco in mano, come una sensualissima Cupido, scocca una freccia con una rosa infuocata. Reggiseno trasparente, copricapezzoli a forma di cuore, slip in pizzo, tanga che sottolinea le natiche e reggicalze in vita: la proposta per la festa degli innamorati è bollente. Sulle spalle Riri porta una vistosa stola di fiori mentre ai piedi, oltre ai calzini bianchi, spiccano delle pump nere con dettaglio floreale di Magda Butrym (895 euro). I capelli con sfumature bordeaux sono parzialmente raccolti nei bigodini: un trend che lei aveva già mostrato qualche settimana fa, allora però posava in pigiama con i figli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Streetstyle da copiare

Se su Instagram Rihanna ci propone scatti patinati e provocanti, il suo registro stilistico cambia nella vita di tutti i giorni. Sebbene negli anni non siano mancati gli outfit sexy, né agli eventi mondani né per le uscite in compagnia, ultimamente sembra sposare uno stile più casual. E’ però sbagliato pensare che non ci sia ricerca dietro ai suoi everyday look, che sono anche estremamente costosi. Nel periodo di feste appena trascorso, Riri è stata fotografata spesso a cena nei ristoranti più esclusivi di New York. Jeans baggy e scarpe comode per lei: sia i boots Bottega Veneta (1.100 euro) che le slippers Ugg x Palace (1.155 euro) sono must di stagione per i fashionisti. La cantante però si è mostrata anche con i tacchi alti: i cuissard in pelle di Amina Muaddi (1.620 euro) salgono fino a metà coscia. Lei li ha abbinati a una giacca The Attico (4.411 euro) e a dei vistosi occhiali arancioni a mascherina. Dai marciapiedi della Grande Mela ai set fotografici, cambia l’ambientazione ma le mise di Rihanna restano inimitabili.

Related Posts