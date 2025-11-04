Rihanna, primo red carpet dopo il parto: il look ai CFDA Fashion Awards

Come ogni anno, il red carpet dei CFDA Fashion Awards ha richiamato a New York il gotha della moda. Nell’edizione 2025 tutti gli occhi erano puntati su Rihanna, al suo primo evento pubblico dopo il terzo parto. La star delle Barbados è tornata sotto i riflettori per accompagnare il compagno Asap Rocky, premiato come Style Icon nel corso della serata. Una presenza discreta, ma allo stesso tempo di grande impatto. Insieme, i due hanno rubato la scena con look ricercati e una complicità che li conferma come la coppia più cool del fashion system.

Happy family

La famiglia che Rihanna e Asap Rocky hanno costruito è una delle più seguite e ammirate. I due hanno reso pubblica la loro relazione nel 2019 e da allora la loro sintonia, sia affettiva che stilistica, non è mai venuta meno. Dopo due figli maschi, RZA (nato nel maggio 2022) e Riot (nato ad agosto 2023), la coppia ha accolto la terza figlia, Rocki Irish, a settembre 2025.

L’annuncio è arrivato tramite l’Instagram dalla popstar, che ha condiviso uno scatto dolcissimo con la neonata e anche l’immagine di piccoli guantini da boxe in raso, come augurio di forza e indipendenza per neonata. Nella foto total pink, l’occhio cade sull’orologio che la cantante porta al polso. L’Audemars Piguet Royal Oak Lady si distingue per il quadrate rosa: un dolce omaggio (da circa 90mila euro) per la sua bimba. Lo stesso accessorio era al braccio di Tony Effe, nel carosello social che ha annunciato l’arrivo della piccola Priscilla.

Le star sul red carpet

I CFDA Fashion Awards, noti come “gli Oscar della moda americana”, si sono tenuti il 3 novembre 2025 all’American Museum of Natural History di New York. L’evento premia annualmente designer, icone e talenti del settore moda. Il red carpet della serata è tra i più attesi, con tante star che si mettono in mostra. Tra i look che hanno catturato l’attenzione, spicca quello di Amber Valletta. La top model si è presentata con il leggendario “Jungle dress” di Versace, da lei stessa indossato in passerella venticinque anni fa ed entrato nella storia del costume – e della comunicazione, ha contribuito infatti alla nascita di Google Images – dopo essere stato sfoggiato da Jennifer Lopez ai Grammy del 2000. Altra presenza memorabile: Lily Allen. La cantante ha optato per un completo bianco molto audace di Colleen Allen con gonna lunga e top in pizzo, regalando ai presenti un underboob malizioso.

Coppia al bacio

Mano nella mano, sorrisi, pose affettuose e una complicità che traspariva anche dietro l’obiettivo dei flash: la sintonia tra Rihanna e Asap Rocky è innegabile. I fotografi li hanno immortalati insieme sul red carpet dei CFDA Fashion Awards, più innamorati che mai. La cantante ha sostenuto il compagno, premiato nel corso della cerimonia. Lui ha fatto in modo che la serata fosse anche una celebrazione della loro famiglia, non solo del suo riconoscimento. La musica, la moda, la genitorialità: tutto converge in un momento indimenticabile per i due. Asap non è riuscito a trattenersi dal dare un bacio sulla guancia della compagna: lei ha sorriso, i fotografi hanno scattato un fiume di immagini.

Rihanna con il cappotto

Per i CFDA Fashion Awards 2025, Rihanna ha scelto un outfit che unisce sobrietà e statement stilistico. La cantante ha indossato una mise della collezione primavera/estate 2026 di Alaia. Il trench-coat nero lungo, chiuso in vita da una cintura, era abbinato a un dolcevita in tonalità e a pantaloni bianchi ampi drappeggiati, che cadevano perfettamente sugli stivaletti. Il look, moderno e sofisticato, era ben lontano dal glamour eccessivo a cui lei ci ha abituati in passato, ma perfettamente calibrato per un red carpet di questa importanza. La scelta del black and white gioca con i contrasti ma senza forzature: una proposta di stile classica e senza tempo. Riri ha incarnato l’immagine della mamma moderna, che non rinuncia al glamour, ma lo reinterpreta in chiave adulta, matura e consapevole.

Asap è icona di stile

Premiato con il prestigioso Style Icon Award, Asap Rocky ha trovato il modo di farsi notare ai CFDA Fashion Awards. Il cantante ha scelto un outfit che strizza l’occhio alla tradizione, con una rivisitazione moderna. Per lui, giacca con maniche risvoltate e pantalone sartoriale nero, maglia con scollo a V color burro, cintura con fibbia oro, scarpe bicolore Chanel e una selezione di gioielli vintage. Il look rende omaggio al menswear classico, con un twist contemporaneo: il tutto è condito con il suo forte senso dello stile. Non a caso, ha ricevuto l’ambito riconoscimento nel corso della serata. Al suo fianco c’era Rihanna: un sodalizio perfetto tra musica, famiglia e… moda.

