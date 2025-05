Rihanna a Cannes 2025, con il pancione sotto la pioggia

Now that it’s raining more than ever, know that we’ll still have each other, you can stand under my umbrella: è impossible non canticchiare le parole dell’iconico brano “Umbrella” di Rihanna. Al Festival di Cannes 2025, sotto l’ombrello della cantante ha trovato posto il fidanzato, Asap Rocky. Sono loro i protagonisti più acclamati della settima serata della manifestazione. Nonostante la pioggia battente, i due si sono intrattenuti a lungo sul tappeto rosso, tra baci, carezze e lo splendido pancione di Riri in bella mostra.

L’annuncio della terza gravidanza

Rihanna sa sempre come stupire, e quest’anno ha scelto il Met Gala per dare una notizia – già nell’aria da qualche tempo – che ha subito fatto il giro del mondo: è in attesa del terzo figlio! La popstar si era presentata sul tappeto rosso con un outfit sartoriale di Marc Jacobs: il bustino aderentissimo incorniciava il ventre. La cantante e il compagno Asap Rocky sono già genitori di due bambini: RZA, nato a maggio 2022, e Riot Rose, nato ad agosto 2023. Baby star sempre al centro dell’attenzione mediatica, i bimbi sono spesso immortalati in look coordinati con mamma e papà, tra streetwear e high fashion. Da quando ha dato l’annuncio all’evento newyorchese, Riri ha già messo in mostra le forme materne in diverse occasioni. Il “tour del pancione” prosegue ora al Festival di Cannes, dove la popstar ha accompagnato il fidanzato.

A Cannes, tra baci, carezze e… pioggia

Al Festival di Cannes 2025, la coppia più cool dello showbiz ha fatto il suo ingresso trionfale sul red carpet della première di The Highest of the Low. Sotto una pioggia incessante ma romantica, Rihanna e Asap Rocky hanno sceso la scalinata proteggendosi con un ombrello. Arrivati sul tappeto rosso, si sono scambiati baci, sguardi complici e dolcissime carezze sul pancione. Le foto li ritraggono stretti l’uno all’altra, come nella scena di un film. Più che una passerella, è un manifesto d’amore: i due non riescono a staccarsi gli occhi e le mani di dosso. La famiglia si allarga e cresce anche la loro intesa: Rocky e Riri sono apparsi più complici che mai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Cut-out e pancione in vista: è un maschietto?

Per presenziare al Festival di Cannes, Rihanna ha scelto un abito azzurro cielo firmato Alaia. Realizzato in tessuto sheer trasparente, mostrava gli slip e fasciava le dolci forme materne. Il vestito, arricchito da cut-out strategici con nodi laterali, metteva in risalto il pancione con audacia e sensualità. Il colore ha subito fatto scattare i rumors: è in arrivo un altro maschietto? La popstar non ha confermato nulla, ma la scelta cromatica ha scatenato la curiosità dei fan. Ai piedi la cantante calzava un paio di sandali in tonalità con i cinturini sottili mentre non sono passati inosservati i vistosi gioielli di diamanti, tutti Boucheron. Libera e potente, Riri ha riscritto ancora una volta le regole della moda premaman.

Asap Rocky con i gioielli sui denti

A Cannes 2025 anche Asap Rocky ha fatto la sua parte in quanto a stile, sfoggiando un look tra il dandy e il gangster. L’artista ha indossato un completo nero con un’elegante camicia bianca e cravatta a righe di Saint Laurent. Completavano il look una serie di gioielli in oro e diamanti, gli immancabili grillz sui denti e le treccine. Nonostante il buio della sera e il maltempo, il rapper portava sul volto un paio di occhiali Ray-Ban, frutto della sulla collaborazione con il marchio.

Al party con gli occhiali

Dopo la première del film, Rihanna e Asap Rocky si sono diretti alla festa esclusiva organizzata da Ray-Ban a bordo del superyacht This is it. Ormeggiato dietro il Palais des Festivals, il lussuoso catamarano si è trasformato in un mondo galleggiante di stile e musica. Riri ha optato per lo stesso look, aggiungendo i sunglasses bianchi, mentre il compagno ha preferito sostituire il blazer con una giacca di pelle. E che dire della cintura dalla maxi fibbia con la bandiera americana e la bomba a mano di cristalli che pende da uno dei passanti? Questa coppia non ha paura di osare: guardali nella gallery.

Related Posts