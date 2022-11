Rihanna svela i suoi dettagli sexy e lancia la quarta collezione… con Irina Shayk

C’era una volta il Victoria’s Secret Fashion Show. La sfilata di intimo più attesa e chiacchierata si svolgeva ogni anno a novembre, prima di essere sospesa per sempre a causa delle polemiche di sessismo sulla mercificazione dei corpi delle modelle. Quel défilé è stato sostituto (ma è tutto body loving) da quello di Savage x Fenty. Il brand di intimo di Rihanna ha presentato la sua quarta collezione, tutta all’insegna della sensualità.

Una sfilata selvaggia

Già in passato se n’erano viste delle belle ma quest’anno la realtà ha superato le aspettative. Uno show lungo 40 minuti, dove la passerella è stata sostituita… da un bosco. Modelle e modelli si sono destreggiati tra le foglie, spostando rami e camminando sul terreno impervio e umido. Chiamarla sfilata è decisamente riduttivo, questo è uno spettacolo magistralmente costruito, dove spiccano i capi disegnati da Rihanna per la collezione. Si conferma una moda inclusiva quella della star, che abbraccia tutte le taglie, tutte le forme, tutte le età e invita a sentirsi bene nella propria pelle, senza vergogna e senza distinzioni.

Bollente dopo il parto

C’era grande attesa per la sfilata Savage x Fenty Vol. 4, la prima dal parto di Rihanna. Il 13 maggio la cantante è diventata mamma. Nome e sesso del nascituro, avuto dal compagno Asap Rocky, sono ancora sconosciuti ma lei, nelle sue uscite pubbliche, è apparsa più felice che mai. E anche super modaiola, del resto le sue scelte di look hanno fatto la storia. Ora però spazio allo show: anche quest’anno RiRi ha prestato il volto e il corpo per il suo brand, sia in passerella che negli scatti di lancio. Sexy e spudorata, si è messa in posa in babydoll, reggiseno, bustino e slip. Sola o circondata dai suoi modelli, si è assicurata di catalizzare l’attenzione.

Irina, Cara e le altre

Non c’è però solo Rihanna nel défilé di Savage x Fenty. L’imprenditrice ha chiamato a raccolta un esercito di bellissime, agghindate di tutto punto per l’occasione. La più bollente è senza dubbio Irina Shayk, che in questi giorni è anche al centro del gossip per l’amore ritrovato con Bradley Cooper, da cui ha avuto la figlia Lea de Seine. La star russa è una visione con un completino azzurro che strizza le forme. In posa nella natura, selvaggia e spudorata, accende istinti primordiali. C’è poi Cara Delevingne, futuristica con un’acconciatura di trecce sviluppate in altezza. La modella in intimo è al centro di un gruppo di ragazze, protagonista in una sorta di cerimonia mistica. Non mancano le top Lara Stone e Joan Smalls, da tempo legate al marchio. Guardale tutte nella gallery.

Related Posts