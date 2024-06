Colpo di testa di Rihanna: lancia la linea per capelli

Nel corso della sua carriera, Rihanna di colpi di testa ne ha avuti parecchi. Dalla lunga chioma bionda ai ricci scuri, dal bob al pixie cut: col passare degli anni ha sfoggiato numerosi hairstyle molto diversi tra loro. Questa passione per i capelli, unita al suo fiuto imprenditoriale, l’ha portata al lancio di Fenty Hair. Si tratta di una linea di prodotti per la cura della chioma, che si aggiunge a quelle beauty, skin care e lingerie che fanno capo alla pop star.

Rihanna annuncia Fenty Hair

“Sapete quanto è importante per me cambiare stile di capelli. Ho sfoggiato praticamente ogni texture, colore e lunghezza, dalle onde alle trecce, fino alla chioma naturale” ha detto Rihanna annunciando Fenty Hair. Nel reel social, in cui sfoggia la chioma rosa pallido, mostra tutti i vari cambiamenti di stile negli anni. La sua nuova linea si compone di maschere idratanti, shampoo e balsamo e gel. Tutti i prodotti sono stati pensati per la riparazione e il rinforzo di ogni tipologia di capelli, soprattutto quelli danneggiati.

Il nuovo taglio di Rihanna all’evento per Fenty Hair

Per il lancio di Fenty Hair, Rihanna non poteva rinunciare all’ennesimo cambio di acconciatura. All’evento di Los Angeles per la presentazione della nuova linea, ha sfoggiato capelli cortissimi con ricci biondo chantilly. Per l’occasione ha scelto un look total leather composto da gonna pencil e bomber over Bottega Veneta. Completavano l’outfit gioielli vistosi e importanti: orecchini, anelli e collier Manish Malhotra High Jewellery e una catena con pendente Sabyasachi.

Con la parrucca rosa in sala giochi

Di recente Rihanna era stata paparazzata in una sala giochi di Miami insieme ad Asap Rocky, durante un’uscita di coppia senza bambini al seguito, e ha stupito con il suo hairstyle. Il look minimal della pop star, che indossava un tubino nero attillato e dalla scollatura generosa, era infiammato da una lunga parrucca rosa fluo (un colore già sfoggiato nel 2014). Focus sui capelli dunque, come anticipazione di quello che sarebbe successo di lì a qualche settimana. Solo poche settimane prima era stata fotografata con la chioma lunghissima color platino, e qualche mese fa con morbide onde biondo cenere.

Beauty, skin care, lingerie e capelli

Con il lancio di Fenty Hair, Rihanna aggiunge un altro tassello al mosaico dei prodotti pensati per esaltare la femminilità. Fenty Beauty è il marchio di make-up e skin care lanciato dalla pop star, uno dei più amati sui social, pensato per tutte le tonalità di pelle. Savage x Fenty invece è il brand di lingerie sexy e audace, dedicato a ogni fisicità: dalle più morbide a quelle filiformi. Con la linea per capelli si spinge ancora più in là verso l’obiettivo di far sentire le donne belle a proprio agio.

