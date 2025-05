Rihanna infiamma i social: look sexy e pancino sospetto

Terza gravidanza per la cantante? In lingerie è provocante

Rihanna ha recentemente pubblicato su Instagram una serie di scatti sensuali in lingerie nera della sua linea Savage X Fenty, scatenando nuove speculazioni su una possibile terza gravidanza. Le immagini la ritraggono distesa su un letto di tessuti pregiati, con un look audace e provocante. Tuttavia, l’attenzione dei fan si è concentrata su un dettaglio: in alcune foto, la cantante sembra coprire intenzionalmente l’addome, alimentando le voci su una nuova dolce attesa.

Il gossip infiamma i social

I commenti sotto il post in lingerie della pop star si sono moltiplicati rapidamente, con molti fan che ipotizzano una nuova gravidanza. Frasi come “Stai coprendo quella pancia come se non sapessimo già” e “Appena ho visto questo… ho pensato subito a una gravidanza” sono solo alcuni esempi delle reazioni suscitate. Le speculazioni su una possibile terza gravidanza di Rihanna si sono intensificate anche a causa di precedenti apparizioni pubbliche della cantante, durante le quali indossava abiti ampi che nascondevano la silhouette.

La pop star non dà tregua ai follower: pochi giorni prima un’altra serie di scatti bollenti aveva infiammato la rete. In rosa tenue, con tanto di velo (e giarrettiera), la cantante era apparsa su un set assieme ad una torta nuziale, per la promozione della collezione sposa del suo marchio di intimo.

Il look total black scelto per il post

Cosa indossa la cantante nel post incriminato? Rihanna infiamma Instagram con un completo total black firmato Savage X Fenty, direttamente dalla selezione “Rihanna’s Favorites”. Il reggiseno Soft n Savage Lightly Lined Convertible Lace Demi Bra, con ferretto e taglio demi, scolpisce con precisione il décolleté grazie al delicato pizzo floreale. A completare il look, lo slip Soft n Savage Lace Cheeky Panty, con bordi smerlati e copertura posteriore ridotta, perfetto per un mix di romanticismo e audacia. Entrambi i pezzi, venduti separatamente a circa 37 e 18 euro, si distinguono per una costruzione curata e una sensualità diretta, elementi chiave del DNA del brand.

Una storia d’amore sotto i riflettori

Rihanna e A$AP Rocky, il cui vero nome è Rakim Athelaston Mayers, hanno iniziato la loro relazione nel 2020, ma l’amicizia tra i due risaliva a molti anni prima. La coppia ha sempre condiviso una forte intesa artistica e personale, tanto da apparire spesso insieme in progetti professionali e sul red carpet.

Rocky ha definito Rihanna “l’amore della sua vita”, mentre lei ha spesso raccontato quanto si senta compresa e supportata da lui, soprattutto nel nuovo ruolo di genitori.

Quanti figli ha Rihanna?

Rihanna è mamma di due bambini, entrambi avuti dal compagno A$AP Rocky. Il primo figlio, RZA Athelston Mayers, è nato nel maggio 2022, mentre il secondo, Riot Rose Mayers, è venuto alla luce nell’agosto 2023. La cantante ha mostrato con orgoglio la sua maternità fin dal primo momento, trasformando anche le sue gravidanze in potenti dichiarazioni di stile e femminilità.

La star ha annunciato la sua seconda gravidanza durante la performance al Super Bowl del 2023, mostrando con orgoglio il pancione sul palco.

Nonostante le voci insistenti, né Rihanna né A$AP Rocky hanno confermato o smentito ufficialmente una terza gravidanza. La coppia è nota per mantenere una certa riservatezza sulla propria vita privata, preferendo condividere solo ciò che ritengono opportuno con il pubblico.

La strategia di comunicazione di Rihanna

Rihanna ha spesso utilizzato i social media e le campagne pubblicitarie del suo brand per comunicare messaggi personali e professionali. Durante la sua seconda gravidanza, ha lanciato una linea di lingerie premaman, posando in foto che la ritraevano mentre allattava il figlio RZA. Questa scelta ha sottolineato il suo impegno nel celebrare la maternità in tutte le sue forme, senza rinunciare alla sensualità e alla femminilità. La cantante in quell’occasione aveva dichiarato che la capsule premaman fosse pensata per offrire comfort e sicurezza alle madri in ogni fase della loro esperienza, dimostrando che si può essere sexy e sentirsi bene anche durante la maternità.

Le recenti immagini condivise da Rihanna hanno riacceso le speculazioni su una possibile terza gravidanza. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, i fan restano in attesa di ulteriori indizi o annunci. Nel frattempo, la cantante continua a stupire con le sue scelte di comunicazione e la sua capacità di unire moda, maternità e sensualità in un mix unico e coinvolgente. Guarda nella gallery la lingerie piccante che ha scatenato il gossip.

Related Posts