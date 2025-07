Rihanna mostra il pancione e Asap Rocky… svela per sbaglio il sesso del terzo bebè?

Rihanna non si ferma mai, nemmeno con il pancione. La superstar, attualmente in attesa del suo terzo figlio, ha inanellato un evento via l’altro in questi giorni, tra red carpet, première e passerelle di moda. Con lei in Europa ci sono il compagno Asap Rocky e i loro due figli. E proprio il rapper, nelle scorse ore, si sarebbe lasciato andare a una clamorosa confidenza, svelando per sbaglio il sesso del terzo bebè.

Trasparente sul red carpet

Nel corso del weekend Rihanna ha infiammato Bruxelles, presenziando alla première del film I Puffi, in uscita il 18 luglio. Nella pellicola la star presta la voce all’iconico personaggio di Puffetta. Nel centro della città belga è stato allestito un evento da favola per la prima, con ombrelloni a forma di fungo e dettagli ispirati al famoso cartoon con le creature blu. Riri ha posato radiosa sul red carpet, lasciando tutti a bocca aperta. Per l’evento, la cantante ha scelto un look spettacolare firmato Chanel, perfettamente in tema con il mood fiabesco della serata. L’artista ha indossato un outfit in nuance celadon blue, composto da top e gonna in chiffon di seta, con una lavorazione di cristalli, paillettes e piume. Un capolavoro di alta sartoria, ispirato alla collezione Haute Couture primavera-estate 2003 della maison francese, per il quale sono servite ben 840 ore di lavoro in atelier. Il tessuto trasparente, arricchito da ricami preziosi, lasciava intravedere il pancione con eleganza e sensualità, confermando ancora una volta come la popstar sappia celebrare la maternità con stile unico. Al suo fianco, Asap Rocky si è mostrato orgoglioso, sorridente e premuroso.

Segreto svelato?

Già mamma di due maschi — RZA Athelston, nato nel 2022, e Riot Rose, nato nel 2023 — Rihanna è in dolce attesa del terzo figlio. In questi mesi, complici i look in azzurro, i fan avevano ipotizzato potesse trattarsi di un altro bimbo. Al Festival di Cannes l’avevamo vista nell’outfit color cielo di Alaia, a Bruxelles ha scelto la seta chiarissima di Chanel: a far vacillare ogni teoria ci ha pensato però Asap Rocky durante un’intervista sul red carpet del film. Intervistato da un reporter di Entertainment Tonight, il rapper si è lasciato sfuggire una risposta inattesa. Alla domanda “È la bambina che stavi aspettando?”, Rocky ha sorriso e ha replicato: “Lo è, amico, lo è”. Subito dopo, ha provato a cambiare discorso, mostrando alla telecamera un pupazzo di Puffetta, la protagonista che Riri doppia nella pellicola, dicendo “Proprio qui, proprio qui”. Il giornalista ha insistito: “Sai a cosa mi riferisco!”, ma Rocky è scoppiato a ridere, senza confermare né smentire apertamente. Una gaffe o una confessione studiata? La rete è già impazzita, convinta che la coppia aspetti una femminuccia.

Alle sfilate di Parigi

Prima di raggiungere il Belgio per l’attesissima première, Rihanna ha trascorso il weekend a Parigi, dove è stata la regina indiscussa delle sfilate uomo primavera-estate 2026. Due gli eventi a cui ha partecipato, sempre accompagnata da Asap Rocky. Il primo appuntamento è stato la sfilata di debutto di Jonathan Anderson come direttore creativo di Dior. La cantante, in perfetta sintonia con il partner, ha scelto un look sofisticato e originale: pantaloni grigi dal taglio morbido, camicia bianca classica, gilet verde acqua con abbottonatura sartoriale e, sopra, un kimono in doppio tessuto ricamato, con stampe geometriche e motivi floreali colorati. Un outfit dal sapore boho-chic, in linea con il suo stile anticonformista. Il giorno dopo, la popstar ha partecipato allo show del brand AWGE, etichetta di Rocky, portando con sé il piccolo Riot Rose. Il bimbo ha rubato la scena con la sua dolcezza e un look molto fashion in prima fila. Un momento di grande tenerezza che ha fatto il giro dei social.

Weekend non-stop

Tra Parigi e Bruxelles, la cantante di Umbrella ha confermato di essere una vera regina di stile, capace di alternare momenti familiari e appuntamenti mondani senza mai rinunciare a un glamour spettacolare, nemmeno in gravidanza. Persino l’uscita serale al ristorante Cesar si è trasformata in una passerella: per lei maglione crop grigio, jeans baggy e borsa della nuova collezione Dior. I look premaman di Rihanna, con dettagli trasparenti e tagli sensuali, continuano a stupire e a lanciare messaggi di audacia e indipendenza. Nel frattempo, la domanda resta aperta: sarà davvero in arrivo una bambina, come ha fatto intendere – forse per errore – Asap Rocky? Oppure Riri ci sorprenderà ancora una volta? Nell’attesa, possiamo solo ammirare i suoi outfit da sogno. Sfoglia la gallery per vedere gli ultimi ensemble di Rihanna.

