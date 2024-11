Rihanna versione mamma: la pop star posa con i figli (e i bigodini)

Sarà pure una pop star amatissima e un’imprenditrice di successo, ma prima di tutto Rihanna è una mamma. Gli impegni professionali non la distolgono dal suo ruolo e anzi, se riesce a coniugare le due cose tanto meglio: e così le coccole con i figli sul lettone diventano lo spunto per il lancio dei nuovi pigiamoni Savage x Fenty. Il suo è coordinato con quelli dei due bimbi che ha avuto da Asap Rocky: le immagini condivise suo social mostrano un quadretto davvero dolcissimo.

Le foto in pigiama con i figli

Bigodini in testa, pigiama e gioielli vistosi: Rihanna si mostra così ai follower mentre sul lettone dal gusto barocco con coperta leopardata si spupazza RZA Athelston Mayers e Riot Rose Mayers, i figli che ha avuto da Asap Rocky. “Sì lo so, siamo ufficialmente una di quelle famiglie che si veste coordinata per le vacanze” ha scritto la popstar e imprenditrice, bellissima anche in versione casalinga disperata. Lei e i bambini indossano le nuove tute intere Savage x Fenty, dall’aspetto comodissimo e anche super cool con un motivo paisley dorato che spicca sullo sfondo blu. Il video di backstage mostra tutta la vivacità dei due cuccioli: impossibile farli stare fermi e metterli in posa, ma RiRi sa tenerli a bada con il sorriso.

Con la tuta Savage x Fenty anche al ristorante

Non solo per il tempo libero in casa con i figli: Rihanna sfoggia le tute del suo brand Savage x Fenty anche quando esce la sera. La popstar è stata paparazzata a Santa Monica all’uscita da un ristorante, e addosso aveva proprio una delle nuove tutone. Per la serata mondana ha scelto il modello leopardato, abbinandolo a occhiali scuri, sandali con il tacco alto, e una maxi bag Bottega Veneta bordeaux. La zip leggermente abbassata sul décolleté lasciava intravedere anche un seducente scorcio di intimo rosso: una lezione da manuale su come si possa essere super sexy senza rinunciare a stare comode.

Rihanna imprenditrice di successo

Rihanna ha raggiunto il grande successo con la musica, ma ha presto capito che la fama ottenuta poteva aiutarla a crescere anche in altri ambiti. Con determinazione e tanto intuito si è buttata sull’imprenditoria e il successo dei suoi numerosi brand fa capire che ci ha visto giusto. Savage x Fenty propone intimo e lounge wear: soprattutto lingerie di pizzo sexy e audace (che lei sfoggia in prima persona con orgoglio) ma anche capi comodi e confortevoli come le nuove tutone. Fenty beauty è il marchio di make-up e skin-care, tra i più amati sui social. L’ultima arrivata è la linea Fenty Hair, per chiome di ogni tipo: del resto si sa che RiRi ama giocare con le acconciature.

Una famiglia perfetta

Ai successi artistici e professionali di Rihanna, si aggiungono anche quelli nella vita privata. Da anni fa coppia con Asap Rocky e il loro amore sembra sempre più forte. Nel 2022 è nato il loro primo figlio, RZA Athelston, e l’anno dopo è arrivata la sorellina Riot Rose. La pop star si dimostra una mamma attenta e affettuosa, preferendo nella maggior parte dei casi proteggere la loro privacy, mostrando pubblicamente i suoi bambini solo in poche occasioni. Per lanciare le tute coordinate Savage x Fenty ha fatto un eccezione. Negli scatti di famiglia il rapper con cui fa Rihanna fa coppia non è presente, ma chissà se nell’intimità della loro casa anche lui indossa la tuta coordinata?

