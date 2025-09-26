Rihanna ha partorito ma tutti guardano l’orologio

Rihanna ha partorito per la terza volta. Dopo due maschietti, RZA, nato nel 2022, e Riot, arrivato nel 2023, la popstar di Barbados e il compagno Asap Rocky hanno dato il benvenuto a una femminuccia. Rocki Irish Mayers, nata il 13 settembre 2025, tinge così di rosa il mondo di Riri. Le prime foto con la piccola sono dolcissime e catturano immediatamente l’occhio dei fashionisti, non solo per la tenerezza del momento ma anche per i dettagli preziosi.

Total pink: l’intimità familiare diventa fashion statement

La prima foto pubblicata da Rihanna su Instagram ritrae la popstar e la figlia Rocki Irish Mayers in un momento di pura intimità. Le due sono a letto, la famosa mamma guarda con dolcezza la sua piccola e tutto si tinge di una delicata tonalità di rosa, che diventa subito il leitmotiv dello scatto. La neonata indossa un completino con pizzo sulle caviglie, mentre due grossi fiocchi in satin adornano le braccia della cantante, creando una composizione visiva che celebra la femminilità in tutte le sue sfumature. Per l’occasione, Riri sfoggia capelli sciolti e un trucco completamente naturale, che esalta la sua bellezza. Al dito, l’artista mostra con orgoglio un anello in oro e diamanti con la scritta “Mom” firmato Xiv Karats. Al collo si intravede un collier con ciondolo di Marie Lichtenberg, una scelta di gioielleria raffinata ma contemporanea.

L’orologio prezioso

In una foto già ricca di particolari significativi, lo sguardo di molti appassionati di alta orologeria è ricaduto immediatamente sull’orologio che Rihanna porta al polso: un Audemars Piguet Royal Oak Lady. Questo segnatempo rappresenta il perfetto connubio tra design audace e maestria artigianale svizzera. Realizzato in oro 18 carati, ha finiture lucide e spazzolate che creano un gioco di luci sofisticato. L’elemento di maggiore spicco è il quadrante rosa, ornato dall’iconico motivo Grande Tapisserie, una texture esclusiva che aggiunge profondità a un’estetica femminile e contemporanea. Il modello rappresenta una scelta perfetta per celebrare l’importante momento. Un omaggio pink alla sua piccola, dal valore di circa 90mila euro.

Un augurio da mamma guerriera

La seconda immagine postata da Rihanna per celebrare la nascita di Rocki Irish Mayers è altrettanto simbolica e potente: due piccoli guantoni da boxe, rigorosamente rosa, realizzati in satin e impreziositi da lunghi lacci nelle stesse tonalità. Questo scatto rappresenta molto più di una semplice foto di nascita: è il messaggio di una mamma fortissima e indipendente che augura alla sua piccola di crescere audace, coraggiosa e senza paure. Una potenza che è anche nel nome della piccola, Rocki. L’accessorio diventa così una metafora perfetta della filosofia educativa di Riri: insegnare alla figlia che la femminilità può convivere perfettamente con la determinazione. È un augurio che riflette il percorso della stessa cantante, che ha saputo trasformarsi da giovane artista di Barbados in icona globale della musica, della moda e dell’imprenditoria, dimostrando che le donne possono essere dolci e feroci allo stesso tempo.

Tre gravidanze, uno stile premaman iconico

Con tre gravidanze all’attivo, Rihanna ha saputo ridefinire completamente il concetto di stile premaman, trasformando i nove mesi di attesa in altrettanti periodi di sperimentazione fashion. Icona di moda indiscussa, si è fatta notare con scelte audaci e innovative. Dalle foto di debutto del pancione con il primo figlio all’outfit memorabile del Super Bowl per annunciare di essere in attesa del secondo bambino, fino alla terza gestazione, rivelata al Met Gala 2025, il suo stile è sempre ruotato intorno a scelte coraggiose, top brand internazionali, pezzi vintage selezionati e fantasie sorprendenti.

L’ultimo look premaman

In occasione dell’ultima uscita pubblica prima del parto, Rihanna non è stata da meno in termini di impatto stilistico. Il total black scelto per l’occasione non ha minimamente smorzato l’audacia dei capi selezionati: un top con tulle firmato Simone Rocha che giocava con i volumi, pantaloni della tuta Balenciaga che ridefinivano l’eleganza sportiva e sneakers Puma x Jil Sander che completavano un look dal perfetto equilibrio tra comfort e ricercatezza. Una manciata di ore dopo quella apparizione, il guardaroba ha lasciato completamente spazio al rosa: un cambio cromatico che segna simbolicamente il passaggio dall’attesa all’arrivo della sua piccola principessa. Guarda mamma e figlia nella gallery.

