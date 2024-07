L’obiettivo estivo di Rihanna: abbinare le scarpe alle mutande

La cantante pubblica il video della sua passeggiata bollente per New York ma lancia anche un messaggio alle mamme

Rihanna, una ne pensa e cento ne fa. La star è un vulcano. La carriera musicale, il lavoro da imprenditrice sulle linee di moda e beauty, gli impegni da mamma di due bimbi piccoli, il ruolo di compagna di vita per Asap Rocky: insomma, RiRi di certo non si annoia. A tutto questo va aggiunto… il look scouting. Lei che da quasi vent’anni lancia tendenze in fatto di stile, non ha alcuna intenzione di fermarsi e cerca nuove proposte accattivanti ogni giorno. Sexy e sfrontata, adesso ha regalato ai fan un nuovo outfit hot.

Il messaggio per le mamme

“Visto che chiaramente non avrò gli addominali scolpiti fino alla prossima estate, ho cambiato il mio obiettivo estivo: abbinare le scarpe alle mutande” fa sapere Rihanna ai follower. La cantante è mamma di due bimbi: Rza è nato a maggio 2022 mentre Riot Rose ad agosto 2023. Lei, con la sua solita grinta, affronta con un video un disagio che accomuna moltissime donne, famose e non: riconoscere il proprio corpo dopo la gravidanza. Essere una star planetaria, ricca, bella, famosa, ammirata, poco conta quando sei alle prese con il post-partum, in un turbinio di emozioni, tra lacrime di gioia e di inadeguatezza. Con poche parole RiRi fa capire alle mamme di tutte il mondo di non essere sole.

La passeggiata bollente

Torniamo al video in questione. Un contenuto alquanto provocante di Rihanna per i follower. La popstar cammina su un marciapiede newyorchese, con un outfit da scolaretta sexy. Camicia azzurra Ambush, minigonna plissettata a quadri Miu Miu (950 euro): il focus però è sugli accessori. Il reggiseno nero di Savage x Fenty è abbinato alle sneakers modello Creeper di Puma (174 euro) e, soprattutto, alle mutande. Senza alcuna vergogna, RiRi alza il gonnellino per mostrare gli slip. Sorrisi provocanti, camminata saltellante, sguardi ammiccanti: il contenuto è bollente. E poco male che non metta in evidenza gli addominali, come lei stessa ammette, i fan sono contenti comunque.

Affari di famiglia

Il look infuocato di Rihanna va ad aggiungersi alle proposte cool sfoggiate durante questa estate 2024. I suoi outfit ruotano intorno a pantaloni baggy portati con maxi t-shirt, senza mai tralasciare la sensualità unica. I paparazzi la immortalano diverse sere a settimana, durante gli appuntamenti romantici con Asap Rocky. Ma lei non tralascia di certo il lavoro, che sta trasformando in un affare di famiglia. Nei giorni scorsi infatti è uscita una campagna di Savage x Fenty, il suo brand di intimo, che vede nell’insolita veste di modelli il fidanzato e il primogenito Rza. Boxer e canotta: papà e figlio posano con due outfit basic, che non passano mai di moda. Sul versante make-up, RiRi ha annunciato che Fenty Beauty, il suo marchio di cosmetici, è partner ufficiale degli Giochi Olimpici di Parigi. Nello stile e nel business, Rihanna si merita una medaglia d’oro!

