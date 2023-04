Rihanna premaman, al ristorante con la maglia da hockey e la gonna trasparente

La cantante in dolce attesa è stata fotografata a Los Angeles con il primogenito in braccio

Rihanna ha sempre amato giocare con la moda: sono molti i look della cantante passati alla storia. Lei non ha mai avuto paura di osare, mixando stili differenti, lanciando messaggi sociali e mostrando il suo corpo con orgoglio. E’ in gravidanza che però RiRi sembra volere dare il massimo in quanto a look. L’ultimo suo outfit conferma quanto lei si diverta a vestire il pancione.

La sorpresa

L’annuncio della seconda gravidanza di Rihanna è arrivato a sorpresa… e in grande stile. La popstar barbadiana è stata scelta come performer dell’Halftime Show del Super Bowl 2023. La finale del campionato di football NFL, andata in scena il 12 febbraio a Phoenix, è l’evento più chiacchierato e più seguito d’America: la cantante ha dato prova ancora una volta del suo potere mediatico. Nel corso dell’esibizione RiRi ha aperto il voluminoso piumino rosso di Alaïa per svelare il ventre arrotondato. Una rivelazione inattesa che ha mandato i fan in visibilio. Lei e Asap Rocky hanno dato il benvenuto al loro primogenito, un maschietto di cui ancora non si sa il nome, a maggio 2022 e ora sono pronti per diventare genitori bis.

Focus sul pancione

Dal Super Bowl la curiosità che ruota intorno alla dolce attesa di Rihanna è alle stelle. Soprattutto in fatto di look. Nel corso della prima gravidanza ci aveva abituati a standard altissimi, tra piume e trasparenze. Questa volta il suo approccio fashion non sembra essere meno irriverente. Prova ne sono gli outfit sfoggiati agli Oscar 2023. Pelle, aderenze, cristalli: RiRi non ne ha mai abbastanza. Il pancione è il focus del suo abbigliamento anche nello streetstyle. Di recente è stata paparazzata a spasso per Los Angeles con Asap Rock, mentre indossava uno dei capi più cercati di stagione, la polo azzurra, rossa e bianca di Loewe (965 euro). Lei ovviamente l’ha arrotolata, per mostrare il ventre nudo.

“Mom” al ristorante

L’ultima apparizione mondana di Rihanna è avvenuta all’esclusivo ristorante Giorgio Baldi di Hollywood. La cantante è stata fotografata all’uscita del famoso locale, amatissimo dai vip, con in braccio il suo bimbo. Mentre il piccolo sorrideva divertito ai presenti, mamma RiRi incantava con il suo look. La maglia da hockey vintage del gruppo musicale Wu-Tang Clan era abbinata a una gonna lunga fino ai piedi e completamente trasparente di Saint Laurent (1.800 euro). Stesso brand per i sensualissimi e altissimi sandali neri che, nonostante il pancione pronunciato, calzava senza problemi. Per proteggersi dai flash dei paparazzi l’artista ha indossato anche un paio di occhiali della collezione Maison Margiela x Gentle Monster (380 euro). L’accessorio più dolce (e prezioso) è però l’anello in oro giallo e diamanti di XIV Karats con la scritta “Mom”: guarda Rihanna e il suo bebè nella gallery.

