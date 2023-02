Rita Ora sposa sexy in lingerie Versace… e mostra il maxi anello di fidanzamento

La cantante ha detto sì a Taika Waititi e sul palco non smette di vestirsi in abiti nuziali

Dopo mesi di indiscrezioni, pochi giorni fa Rita Ora ha finalmente ammesso di essersi sposata. Lei e l’ormai marito, il regista Taika Waititi, si sono uniti in matrimonio “qualche settimana fa”. Il gossip che li voleva pronti alle nozze era nell’aria da tempo ma lei, almeno in questa occasione, ha deciso di puntare sulla privacy. Rita sta comunque cavalcando l’onda della curiosità nuziale che le ruota intorno per vendere quante più copie possibili del nuovo singolo. Come? Vestendosi continuamente da sposa.

Il sì con l’abito vintage

Quando il 22 gennaio Rita Ora ha pubblicato su Instagram una serie di scatti in abito da sposa, quasi tutti hanno pensato di essere davanti all’effettivo vestito indossato per il sì. La verità era un’altra: quelle erano solo le immagini che annunciavano l’uscita della sua nuova canzone, “You only love me”. Capelli raccolti in una voluminosa acconciatura, velo pomposo e un abito vintage di Yves Saint Laurent, ampio e senza spalline: questo il look scelto dalla Ora. “Quando le indiscrezioni sono uscite ho deciso di giocarci”, ha ammesso lei, riferendosi al video a tema wedding. In realtà nulla sappiamo del suo giorno speciale con Taika Waititi, se non che è stato “perfect”.

L’anello di fidanzamento

Sebbene non si siano ancora viste le foto di Rita Ora vestita da sposa (non per finzione), qualcosina del suo privato lei se l’è lasciato sfuggire in occasione di un’intervista con Jimmy Fallon. Al Tonight Show, la cantante ha mostrato in mondovisione il suo anello di fidanzamento, che ora fa coppia con una fede sottile di brillanti. “E’ la prima volta che lo faccio vedere, eccolo”, ha detto Rita con entusiasmo. Quando Fallon le ha chiesto se l’avesse scelto Taika Waititi in autonomia, lei ha ammesso di averlo portato in un negozio di gioielli e di avergli mostrato esattamente il gioiello che avrebbe voluto al dito. Lo splendido prezioso rappresenta una scelta insolita in tema di engagement ring. Abituati a vedere i diamanti, l’enorme smeraldo di forma rettangolare è moderno e dal forte impatto visivo.

Sposa rosa in Versace

Rita Ora è un personaggio controcorrente e non ha paura di osare con la moda. Per la sua esibizione da Jimmy Fallon ha deciso di vestirsi, ancora una volta, da sposa. Sexy e maliziosa, l’artista ha optato per un outfit sponsale total pink firmato Versace. Velo corto, babydoll di pizzo, collant in nuance: il look da sposa-Barbie è servito. Ai piedi Rita calzava delle altissime platform iridescenti di Christian Louboutin (945 euro). Performance dopo performance, la Ora stuzzica sempre più i fan che sognano di vedere il suo vero look bridal. Nella speranza di essere presto accontentati, intanto possiamo godere dei suoi outfit nuziali “di scena” nella gallery.

