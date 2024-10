Rita Ora, autunno low cost ma senza rinunciare allo stile

Come sarà l’autunno di Rita Ora? Per quanto riguarda l’abbigliamento non ci sono dubbi: comodo, caldo, pieno di stile e soprattutto low cost. La cantante ha firmato una collezione di abbigliamento per Primark, nella quale propone capi essenziali e senza tempo che si concentrano su due tendenze: lo stile grandpa e quello preppy. Ovviamente è lei a indossarli nella campagna, tra minigonne e cardigan, felpe e blazer… capi con un’anima elegante ma un tocco malizioso e scanzonato.

Le mille facce di Rita Ora

Rita Ora ha una personalità vulcanica, e di certo non le piace stare ferma con le mani in mano. Il suo grande amore è la musica, che l’ha resa celebre in tutto il mondo. Presto, probabilmente a inizio 2025, uscirà il suo nuovo album al quale seguirà un tour. Ha recitato nel ruolo della perfida Regina di Cuori nel film “Descendants: L’Ascesa di Red” e in tv fa parte della giuria della versione americana de “Il Cantante Mascherato”. Agli eventi mondani fa parlare di sé per i suoi look seducenti e spregiudicati (come dimenticare il nude look dell’ultimo Met gala?). A tutto ciò si aggiunge la collaborazione con Primark, non solo in qualità testimonial ma anche all’interno del team creativo.

La collaborazione con Primark

La nuova collezione che Rita Ora ha studiato per Primark è composta da ready to wear, calzature e accessori stilosi. Sono 136 pezzi dal costo davvero contenuto: si va dai 3,50 euro degli accessori ai 42 euro per i capispalla. La palette scelta comprende tutte le tonalità che richiamano l’autunno: quelle neutre e calde, i toni legnosi, il verde foresta e classici motivi a quadri. I look proposti spaziano su due filoni: il grandpa core, ispirato allo chic britannico e con un approccio che privilegia il comfort, e lo stile preppy che dona un tocco moderno allo stile scolastico. “Ho passato l’ultimo anno a curare una gamma di pezzi di tendenza e senza tempo, adatti a ogni stagione, e adoro il fatto che questa volta le persone probabilmente non si aspettino di vedere pezzi così iconici. Le mie collezioni con Primark mi aiutano a pensare a come creare nuovi look che possano piacere a tutti” ha detto l’artista.

Gli scatti della campagna

Rita Ora è anche il volto della collezione autunnale di Primark. Fotografata in uno studio di Londra, indossa gli abiti e gli accessori alla cui realizzazione ha contribuito. Minigonne cortissime e comodi pantaloni di velluto, blazer e bomber, stivali e mary jane compongono il suo guardaroba. E’ un’eleganza informale, in cui comodità e rigore si incontrano a metà strada. Bellissima, con i capelli biondi sciolti in morbide onde e gli occhiali dalla montatura spessa, la pop star sceglie pose maliziose e sfrontate, studiate per creare un gioco sottile in cui la seduzione si mescola all’innocenza. Guardala nella gallery.

