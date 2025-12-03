Roberta Morise neomamma bis: baci, shopping e passeggiate con la carrozzina

Le vie del centro di Milano si tingono di tenerezza con Roberta Morise ed Enrico Bartolini, neogenitori bis, colti dai paparazzi in due giornate diverse in città. Passeggiate romantiche, shopping nelle boutique più esclusive e momenti di intimità familiare: la coppia vive con serenità le prime settimane da famiglia allargata.

Un amore… stellato

Roberta Morise, showgirl e conduttrice televisiva, ha trovato l’amore accanto a Enrico Bartolini, chef stellato pluripremiato, considerato uno dei talenti più luminosi della ristorazione italiana. I due stanno insieme da alcuni anni e hanno costruito una solida relazione lontana dai riflettori. Nel 2024 è arrivato il primo figlio, Gianmaria, che ha coronato il loro sogno d’amore. A inizio novembre, la famiglia si è allargata con la nascita del secondogenito, Geremia, accolto con immensa gioia dalla coppia e dal fratello maggiore. Bartolini, che vanta diverse stelle Michelin distribuite tra i suoi ristoranti, riesce a bilanciare gli impegni professionali con il ruolo di padre presente e affettuoso.

In centro con il bebè

In una Milano addobbata per le festività, Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sono concessi due giornate slow dedicate al loro piccolo. I paparazzi li hanno immortalati mentre passeggiavano tranquillamente per le vie del centro, spingendo la carrozzina e godendosi l’atmosfera natalizia della città. Le immagini mostrano una coppia affiatata e rilassata, che vive con naturalezza il ruolo genitoriale, senza rinunciare allo stile che li contraddistingue. Tra una vetrina illuminata e l’altra, i due sembrano in perfetta sintonia.

Shopping, merenda e baci rubati

Le due giornate milanesi della coppia sono state un mix perfetto di relax e mondanità. Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sono dedicati allo shopping nelle boutique del lusso, fermandosi ad ammirare vetrine e concedendosi qualche acquisto. Non è mancata una pausa pranzo all’aperto, nonostante le temperature invernali, segno della voglia di vivere la città in ogni suo aspetto. E proprio durante questi momenti di intimità, i fotografi hanno catturato anche un dolce bacio tra i due, testimonianza di un legame che continua a essere forte e appassionato. La presenza del piccolo nella carrozzina non ha fatto altro che rendere ancora più tenero il quadretto familiare.

Il primo look: glamour urban

Nel primo avvistamento milanese, Roberta Morise ha sfoggiato un outfit che bilancia perfettamente eleganza e praticità. La showgirl ha optato per una giacca in panno nero abbinata a jeans aderenti e cuissard in camoscio, completando il tutto con un cappello in feltro in stile cowgirl. L’accessorio protagonista? Una secchiello Fendi Mon Trésor mini in pelle con dettagli gold. Il modello iconico della maison romana è perfetto per chi cerca un mix di funzionalità e lusso. Enrico Bartolini, invece, ha scelto lo stile casual-chic che lo contraddistingue: per lui giacca Stone Island in navy blue, pantaloni scuri e scarponcini. Un look curato ma non eccessivo, perfetto per una giornata in città.

Secondo giorno: calore e stile militare

Nella seconda uscita milanese, i look si sono fatti più caldi, per affrontare il freddo invernale. Roberta Morise ha indossato un elegante montone marrone chiaro con interno in shearling, abbinato a un dolcevita e pantaloni neri. Un cappellino di lana completava l’outfit proteggendola dalle temperature rigide. Enrico Bartolini ha scelto un cappotto verde militare in lana, sempre abbinato a pantaloni scuri e calzature comode. I toni naturali e i materiali di qualità hanno caratterizzato entrambi i look, dimostrando come la coppia privilegi l’eleganza senza tempo rispetto alle mode passeggere.

La carrozzina da star

Un dettaglio non è sfuggito agli occhi più attenti: la carrozzina scelta da Roberta Morise ed Enrico Bartolini è una Cybex Eos Lux, che rappresenta l’eccellenza nel settore della puericultura. Questo passeggino, molto amato dalle celeb, si distingue per il design raffinato total white, le linee pulite e la funzionalità: è infatti convertibile da navicella a passeggino, accompagnando la crescita del bambino con stile e praticità. Roberta ed Enrico incarnano il modello di famiglia moderna: attenta ai dettagli, innamorata e capace di godersi ogni momento con naturalezza. Milano, con le sue luci natalizie e le sue boutique scintillanti, è stata la cornice perfetta per celebrare questa nuova fase della loro vita insieme. Guardali nella gallery.