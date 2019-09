Rocio fa shopping… con Sandro Ferrone

Un pomeriggio di shopping con i consigli di Sandro Ferrone. E’ stato questo lo spunto dell’evento di presentazione della collezione, durante la Milano Fashion Week. Ad affiancarlo la bellissima Rocio Munoz Morales, testimonial della casa di moda.

Un’accoppiata inusuale questa dell’attrice con lo stilista, non così sbagliata se si pensa che Ferrone ha saputo creare i capi che rendono Rocio Munoz Morales così particolare e che lei posta spesso sui social. A cominciare dall’outfit scelto per l’evento, un particolare blazer doppio petto abbinato a pantaloni in ecopelle.

Il “personal shopper” Sandro Ferrone ha regalato alle sue ospiti una speciale consulenza d’immagine suggerendo ad ognuna il look più affine. Dai mini dress neon ai total look leather, la collezione autunno-inverno 2019-20 si ispira agli anni 80 ed è un mix tra classico e contemporaneo.

