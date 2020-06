L’upskirt della signora Cracco fa impazzire i follower

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa un voto al colore pericolosamente sexy Non per tutte 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Tanti dolci golosi, due splendidi bambini, i ristoranti e un marito molto famoso. Questi sono, grossomodo, i contenuti della pagina Instagram di Rosa Fanti. Ma chi è Rosa Fanti? E’ la moglie dello chef stellato Carlo Cracco. Romagnola d’origine, milanese d’adozione, la bionda 37enne ha sposato Cracco a gennaio 2018, in una cerimonia a Palazzo Reale piena zeppa di vip. Dal loro amore sono nati Pietro e Cesare.

Oltre alla famiglia, la coppia funziona alla grande anche sul lavoro, Rosa Fanti si occupa infatti da anni della gestione della comunicazione e degli eventi di Carlo Cracco. Del resto lui non è solo un cuoco ma è anche un imprenditore e un noto personaggio televisivo. Insomma, Cracco aveva bisogno di qualcuno che curasse la sua agenda con dedizione e chi se non Rosa poteva assumere questo ruolo?

Va bene occuparsi della famiglia, va bene lavorare a stretto contatto con il marito ma Rosa Fanti ha anche un’altra grande passione: la moda. I suoi scatti social sono spesso arricchiti da look firmati. Abiti fantasiosi, accessori preziosi, tacchi altissimi o sneakers comode per spostarsi tra i loro ristoranti. Gli outfit di Rosa sono colorati e invitanti tanto quanto i piatti che prepara il marito.

In occasione di una cena privata da Cracco in Galleria, per festeggiare il compleanno di un’amica, Rosa Fanti ha prima pubblicato una foto direttamente dal famoso balcone meneghino, dove sorride in un minidress zebrato verde di Parosh, poi ha regalato ai follower un upskirt, facendoli impazzire. Un bicchiere di vino in una mano, il telefono nell’altra, un tavolo rotondo a specchio e il gioco è fatto. Sotto alla gonna non si intravede niente ma la fantasia vola. Occhio alle mutande – Prospettive intriganti – Marobadamatti, le scrivono.

Non è la prima volta che Rosa Fanti mostra l’intimo. In occasione delle sue nozze infatti, un bodyguard aveva inavvertitamente pestato lo strascico del suo meraviglioso abito Redemption, lasciandola letteralmente in mutande. Lei, con la sua classe innata, aveva gestito l’incidente con grandissima eleganza. Questa volta il gesto è volontario e rende Rosa più sexy che mai.

