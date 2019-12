Il rosa è il colore più femminile che ci sia. Amato tanto dalle bimbe quanto dalle donne adulte, è sfoggiato in tutte le sue nuance e a tutte le età. Le vip non sono indenni al fascino del pink e per questo periodo hanno deciso di declinarlo in un capo maschile: la giacca. Un modo interessante per coprirsi dal freddo e apparire comunque stilosi.

Scongiurato l’effetto “regina Elisabetta” e il revival anni ’80, il rosa è tornato prepotentemente nei guardaroba più alla moda. Su Instagram le vip fanno a gara per indossare certe giacche che più pink non si può.

C’è chi sceglie il rosa totale, come Caterina Balivo, elegantissima nel completo di Piazza Italia e chi punta sullo spezzato, come Chiara Ferragni che abbina la giacca Jacquemus ai leggings neri.

Una sferzata di colore ravviva la giornata e arricchisce la bacheca social. Con un capo del genere, poi, non si rischia di passare inosservati!

Tonalità più delicata per Ludovica Valli, in Icerberg, e mood sexy per Giulia Salemi che mostra il décolleté nel modello Amen Style. Se Cecilia Rodriguez, in Albagía, porta i pantaloni, non è dato sapere cosa indossi sotto al rosa la sorella Belen Rodriguez, sensuale per uno shooting fotografico. Voglia di rosa? Prendi ispirazione nella nostra gallery.

