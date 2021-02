Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: per San Valentino è tornato l’amore

Il bacio al Castello Sforzesco di Milano segna la fine della crisi per la coppia nata sotto i riflettori

Il San Valentino più dolce è stato quello di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia ha ritrovato il sereno e ha celebrato la festa degli innamorati come un nuovo inizio. Sono stati entrambi a darne prova sui social network, ciascuno dal proprio profilo e con la propria sensibilità.

Gli indizi sulla riappacificazione c’erano tutti. Prima solo sulle storie Instagram, poi un simpatico post sul differente approccio educativo mamma-papà. Infine, un giorno dopo San Valentino, una serie di scatti al Castello Sforzesco di Milano celebra l’amore ritrovato tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. “15-02-21 Scusate il ritardo. Love u” scrive Rosa taggando Pietro. Il ritardo è dovuto al fatto che non c’è stato spazio che per lui, per loro.

La storia dei due influencer è nata nel 2017 sotto i riflettori. A Uomini e Donne, la tronista Rosa Perrotta aveva scelto tra i tanti corteggiatori proprio Pietro Tartaglione, dando inizio alla love story che ha tenuto incollati alla televisione e ai social network tantissimi fan. Nel 2018, in diretta all’Isola dei Famosi, arriva la proposta di matrimonio di Pietro alla sua naufraga del cuore, Rosa, appena rientrata dall’Honduras. Matrimonio previsto l’anno successivo, poi rimandato per la nascita di Domenico, il loro bambino, a luglio 2019.

A fine 2020 la crisi. I follower lo notano su Instagram e sarà la stessa Rosa Perrotta a confermare: “Io e il mio compagno stiamo attraversando un momento molto difficile”, chiedendo rispetto e privacy.

Le foto di coppia lasciano il posto alle pose da influencer, scatti costruiti in ambienti esterni, con outfit casual o eleganti. Rosa sfoggia accessori di lusso e sguardi seducenti: è bellissima ma non è serena. Fino a San Valentino. Una data importante per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La data di fine della crisi di coppia, la data dell’inizio di una nuova vita.

Related Posts