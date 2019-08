Rosa Perrotta, mamma splendida e sincera

“Si, il mio addome è rilassato. Ma vedeste come sta bene il cuore”, scrive Rosa Perrotta su Instagram, a poco più di un mese dal parto del piccolo Domenico. Per queste parole sincere la neo-mamma, che ha fatto di foto patinate, look e corpo scolpito un lavoro, si merita una valanga di applausi.

In un mondo che vuole le donne sempre più come bambole, fisicamente perfette in ogni fase della vita, anche in un momento delicato come quello dopo il parto, Rosa Perrotta, ex tronista e naufraga all’Isola dei Famosi, fa chiaramente capire agli haters che lei non ci sta e che c’è tempo per tornare in forma, adesso deve occuparsi del suo Dodo.

Splendida ora più che mai, a contorno delle suo messaggio Rosa Perrotta pubblica una serie di scatti che la ritraggono con due costumi, entrambi Dolceriva, nei quali si intravedono un filo di pancetta, le smagliature e un po’ di cellulite, come lei stessa ci tiene a sottolineare.

Le donne la ringraziano per la sua presa di posizione e i leoni da tastiera, per una volta, vengono zittiti egregiamente.