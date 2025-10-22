Rosalía gioca col serpente: in lingerie bagnata per Calvin Klein

Icona di stile, rivoluzionaria della musica latina e regina di look audaci: Rosalía non passa mai inosservata. Tra maxi unghie diventate simbolo, outfit da passerella e una presenza scenica magnetica, la cantante catalana ha trasformato ogni sua apparizione in un evento di moda e tendenza. Conto alla rovescia per l’uscita del quarto album, nel frattempo lei ha anticipato qualcosa grazie a una collaborazione fashion tra le più ambite: Calvin Klein.

Chi è Rosalía

Nata a Barcellona nel 1992, Rosalía Vila Tobella è una delle artiste più influenti della scena musicale contemporanea. Ha portato il flamenco nel futuro contaminandolo con pop, trap, reggaeton ed elettronica. Con album come El Mal Querer e Motomami ha conquistato premi internazionali e classifiche globali, imponendosi come icona non solo musicale ma anche fashion. Il 7 novembre uscirà Lux e i fan non stanno già nella pelle. Se non la conoscete, o siete boomer, o non state frequentando i giri giusti.

Lo stile poliedrico

Rosalía è una vera trendsetter: il suo stile mescola streetwear e haute couture con la stessa naturalezza con cui fonde i generi musicali. Ama i look oversize, le silhouette sportive abbinate a dettagli femminili. Veste con naturalezza Balmain, Louis Vuitton, Dilara Findikoglu e Acne Studios. Non poteva mancare a Parigi, per la fashion week: era nel parterre di Dior e Dries Van Noten. Le sue unghie XXL decorate sono diventate un marchio di fabbrica, così come gli accessori vistosi e le scelte beauty audaci. Ogni outfit racconta la sua personalità poliedrica: una fusione tra tradizione spagnola e avanguardia internazionale.

Rosalía si mette a nudo

Anche per la lingerie Rosalía osa senza paura: tra corsetti sensuali, body in pizzo e reggiseni a vista abbinati a blazer o denim, la cantante trasforma l’intimo in un vero capo moda. Nei suoi look non è mai un dettaglio nascosto, ma un elemento protagonista che esalta la sua femminilità e il suo spirito ribelle, sempre in equilibrio tra sensualità e potere. E qual è la biancheria intima che più di tutti ambisce a essere protagonista degli outfit? Certamente Calvin Klein, con il suo marchio esposto sull’elastico, divenuto amatissimo da estimatori di ogni generazione. “L’intimo Calvin Klein è un punto fermo del mio guardaroba da anni”, ha dichiarato lei lanciando la collaborazione, che vede l’uso di una sua canzone inedita De Madrugá. Un’anticipazione da Lux, che svela il mood dell’intero album.

La campagna per Calvin Klein

La campagna è firmata dalla fotografa Carlijn Jacobs e incorpora elementi visivi forti: la cantante posa in lingerie in differenti ambientazioni, tutte minimaliste e per questo di grande effetto. Si passa dalle “tradizionali” foto con jeans abbassati e slip a vista, a immagini più patinate, in un gioco di simmetrie e specchi su volumi tondi. Il completo Calvin Klein è grigio e bagnato nello scatto in vasca, poi capelli sciolti e sguardo delicato con l’intimo nero. Colpisce la foto con il serpente albino avviluppato attorno al suo corpo, bianco come il reggiseno e gli slip che Rosalía sfoggia. Sensualità e una narrazione visiva surreale sono i protagonisti di questi scatti: eccoli nella gallery.

