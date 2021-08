Il successo di Adua Del Vesco come attrice era già consolidato, poi col Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò ha mostrato la parte più intima di sé. La rinuncia al nome d’arte e la relazione con Andrea Zenga sono state le dirette conseguenze del reality. Gli ultimi post all’insegna della body positivity segnano un altro passo nel percorso di consapevolezza della bella siciliana, che non condivide frequentemente sui social foto in bikini.

La confessione: “Mi sento in imbarazzo in costume tra la gente”

Rosalinda Cannavò, come tutte le influencer, riceve anche molte critiche sui social. Ed è proprio con alcuni post che l’ex gieffiena ha cercato di difendersi e rispondere.

“Ammetto che ricevo molti attacchi sul mio aspetto fisico. Ammetto anche che questi mi condizionano”, ha confessato Rosalinda. “Non si tratta solo del decidere di postare una foto in bikini per essere cool, ma di condizionamenti nella vita vera, tanto da crearmi spesso imbarazzo a stare in costume davanti alla gente”.

Rosalinda contro il body shaming

Le accuse di cui la Cannavò è stata bersaglio sono sempre le solite: “Sentirsi dire sei troppo grassa, sei troppo magra, e poco alla moda con i canoni estetici del momento non è poi una boccata di autostima”.

Le sue parole contro il body shaming, sono accompagnate da scatti in bikini Yamamay, in cui posa, con le mani tra i capelli, nella splendida cornice dell’isola di Vulcano, alle Eolie. “In una società dove conta di più apparire che essere, io voglio vincere l’insensata paura di non “essere come gli altri vogliono che io sia”. E mi mostro in bikini che vi piaccia o meno”, conclude serenamente Rosalinda.

“Non sono perfetta ma vado bene così”

A pochi giorni di distanza, Rosalinda Cannavò ha postato un’altra lezione di body loving. Preziosissima per il periodo che stiamo vivendo.

“Non sono qui per dare un esempio di perfezione. Anzi è proprio quello che non voglio”, ha scritto con semplicità. “Se seguissimo il vocabolario, sotto la voce perfezione, vi è scritto ‘completa assenza di errori’. E ahimè io, come tutti voi, ne commetto ogni giorno. Sono questi però ad insegnarmi qualcosa e a rendermi migliore, ma non perfetta”, ha proseguito l’attrice. “E così anche le imperfezioni del mio corpo. Siamo più di quello che lo specchio ci mostra. Preferisco essere le belle parole che possono uscire dalla mia bocca, o le risate che fanno venire i crampi allo stomaco. E mi sento di dire che, al di là della nostra imperfezione, ognuno di noi è unico”.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, coppia da real… tà

Le sue parole hanno fatto il pieno di like, inclusi quelli di altre concorrenti del GFVip, come Guenda Goria, Stefania Orlando e Patrizia De Blanck. Cuori per Rosi anche da parte di un’altra ex gieffina, Clizia Incorvaia che con lei condivide il fatto di essere siciliana e di aver trovato l’amore grazie al reality.

A supportarla e incoraggiarla, sempre e comunque, c’è anche Andrea Zenga. La storia d’amore iniziata nella casa del GFVip, prosegue a gonfie vele. I due sono sempre più uniti e condividono sui social diversi momenti di coppia. Dalle ricette insieme alle giornate in spiaggia, più di 600mila follower seguono con attenzione le vicissitudini di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

“Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro”, ha postato colei che si faceva chiamare Adua Del Vesco. E a cosa si riferisca, gli spettatori del GFVip lo sanno bene…

