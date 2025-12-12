Rose Villain salta Sanremo e conquista il Natale… in lingerie

Rose Villain sorprende tutti: niente palco dell’Ariston, niente gara, niente ansia da classifica. Questa volta a brillare non è un nuovo singolo, ma un progetto tutto da guardare. Per il Natale 2025, infatti, la cantante si mette in gioco in un modo completamente diverso… e decisamente più intimo. Yamamay l’ha scelta come protagonista assoluta della sua campagna natalizia, trasformandola in una musa scintillante tra neve, magia e, ovviamente, lingerie.

È ufficiale: Rose Villain non va a Sanremo

Dopo due edizioni consecutive in cui aveva dominato il Festival con carisma, presenza scenica e look da far tremare il pubblico, Rose Villain sceglie un 2026 senza Sanremo.

Addio (per il momento) agli outfit latex, ai bustier scultorei, agli stivali altissimi e a quella femminilità magnetica che l’ha resa una delle presenze più fashion mai viste all’Ariston. Non la vedremo agitare l’Ariston con movenze ipnotiche, eyeliner affilato e silhouette da guerriera glam. Ma niente paura: al momento Rose ha trovato un altro palcoscenico… fatto di neve, luci soffuse e completi da sogno.

Rose Villain regina della neve (e della lingerie)

Per Yamamay, Rose Villain è il fulcro di una fiaba di Natale tutta contemporanea. Gli scatti, firmati da Britt van der Meijd, la ritraggono in un set ispirato alla montagna: chalet, neve fresca, atmosfera da vacanze invernali. La location inusuale è una cabina di risalita che la trasforma in una fashion snow-queen dai capelli turchini.

Tra lingerie dalle tinte accese, reggiseni in pizzo, completi sensualissimi per le feste, maglioni montani super cozy e pigiami morbidi per le serate al caldo, Rose incarna perfettamente lo spirito della collezione: elegante, femminile, moderna, con quel tocco rock che la rende unica.

La canzone natalizia

Una versione così sexy di un classico natalizio non si era mai sentita. Per Yamamay, Rose Villain reinterpreta Silent Night trasformandola in una piccola magia sonora: si apre con un sussurro dolcissimo, quasi intimo, poi cresce, si ispessisce, si scalda… fino a virare in un sorprendente twist techno che esplode in un crescendo di femminilità. Una reinterpretazione che unisce eleganza, sensualità e modernità, proprio come lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rose Villain (@rosevillain)

Inverno senza Festival? Missione relax… in montagna

Niente Sanremo, niente dirette, niente maratone di prove. L’inverno di Rose Villain potrebbe avere un sapore molto più tranquillo, forse proprio tra le montagne innevate. E chissà: magari nel suo momento di relax porterà proprio quei completi Yamamay in pizzo, seta, colori brillanti, perfetti per sentirsi impeccabile anche davanti al camino.

Quest’anno niente Ariston… ma Rose Villain sa comunque come far parlare di sé. E sì: basta qualche fiocco di neve, un panorama innevato e un po’ di lingerie per accendere la magia. Guardala nella gallery.