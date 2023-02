Rosso e rosa colorano i look delle vip nella settimana di San Valentino

San Valentino ha ispirato i look delle vip. Nella settimana più romantica dell’anno in molte hanno scelto di colorare i loro outfit di rosso, sinonimo di passione per antonomasia, e di rosa, simbolo di femminilità per eccellenza. Dagli abiti da sera ai costumi, dai cappotti alla lingerie, tra mise romantiche e altre decisamente più sexy, queste due tinte in tutte le loro nuance sono state le protagoniste dei giorni precedenti e successivi il 14 febbraio.

Appassionate in rosso

Il rosso è il colore dell’amore e della passione, e nella settimana di San Valentino non poteva certo mancare. Lo ha scelto Hailey Bieber, che ha indossato uno svolazzante ministress Alexandre Vauthier per celebrare la Festa degli innamorati. Rihanna in total red ha annunciato la sua seconda gravidanza durante il Super Bowl, fasciando le curve in una tuta Loewe. E’ attillatissimo e super sexy il vestito di Elodie per l’esibizione post Sanremo a “Domenica In”, mentre Wanda Nara stuzzica con un intrigante body di pizzo scarlatto.

Femminili in rosa

Si può essere più femminili che con un look total pink? Basti guardare Delia Duran, esplosiva nel suo abito cout-out Elisabetta Franchi che sottolinea le curve e mettendole in risalto il seno. Beatrice Valli nel giorno di San Valentino ha fasciato il pancione con abito e cappotto dalla tinta confetto: è in attesa di una femminuccia e la sua scelta non sembra casuale. Kim Kardashian è un’esplosione di sensualità con un completo custom Greg Ross che le fascia le forme come un guanto, Elisabetta Gregoraci con il tailleur sportivo con pantaloni cargo e reggiseno sotto al blazer è un incanto.

A San Valentino occhio ai dettagli

Il rosso e rosa sono stati protagonisti anche di dettagli di stile che hanno attirato l’attenzione. Chiara Francini ha anticipato i tempi portando sul palco del Festival di Sanremo la sua borsetta a cuore Moschino. Caterina Balivo ha seguito l’esempio, con la stessa forma disegnata sul suo maglione Benetton. Rosa Perrotta ha stupito con il fucsia delle maniche della sua giacca Alexander McQueen, che ricordano i petali di enormi rose, i fiori in assoluto più gettonati nella settimana di San Valentino.

E Paris Hilton quale colore avrà scelto? Cercala nella gallery…

