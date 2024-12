Sabrina Carpenter nasconde la delusione amorosa… con gli occhiali Biggie

Sabrina Carpenter piglia tutto. Dopo il successo con i brani Please Please Please, Espresso e Taste, con cui ha scalato le classifiche, dopo i sold out del tour Short n’ Sweet, dopo le sei nomination ai Grammy e l’uscita della nuova canzone natalizia A Nonsense Christmas, arriva anche la collaborazione con Versace. Il brand made in Italy infatti ha scelto la cantante per i nuovi Biggie, gli iconici occhiali da sole che coniugano streetwear e alta moda.

I testimonial di Versace

“Adoro i Biggie, sono il mio accessorio irrinunciabile per qualsiasi occasione. Non sono solo occhiali da sole, ma un simbolo, e sono orgogliosa di far parte di questa straordinaria community” ha detto Sabrina Carpenter. La cantante è stata scelta come testimonial insieme alla star dell’NBA Alexandre Sarr per la personalità, la determinazione e il talento che ha già consacrato entrambi come stelle nascenti nei loro campi. Fotografati da Rosie Marks, i due indossano i nuovi modelli di occhiali, veri e propri simboli dell’impronta di Versace sulla cultura contemporanea.

Occhiali iconici

I Biggie di Versace sono gli occhiali da sole preferiti dai più iconici musicisti, artisti, innovatori e creativi. Ispirati al leggendario rapper Notorious B.I.G., noto per la sua passione per la moda e per il lusso, sono simbolo dell’influenza culturale dell’hip-hop e celebrano l’eredità di un mondo dove musica e stile si muovono in sinergia. Indossarli significa accogliere l’inaspettato e celebrare la propria unicità con consapevolezza. E in questo Sabrina Carpenter, con la sua musica e il suo modo sfrontato di stare sul palco, si è dimostrata una vera maestra.

La relazione con Barry Keoghan

Ma se dal punto di vista professionale sembra vivere un’età dell’oro, sul lato privato Sabrina Carpenter sta attraversando un momento complicato. Fino a pochissime settimane fa faceva coppia con Barry Keoghan, rivelazione (e sex symbol) 2024 di Hollywood (parte del famoso gruppo di rodent-man che stanno definendo una nuova estetica). Stavano insieme da circa un anno, avevano sfilato insieme al Met Gala e trascorso una bella vacanza estiva in Toscana. I due però si sono presi una pausa, ufficialmente per dedicarsi alle proprie carriere. In realtà dietro l’allontanamento pare ci sia un tradimento da parte dell’attore con l’influencer americana Breckie Hill.

Lo stop dopo i presunti tradimenti

Il gossip su questo triangolo amoroso ha tenuto banco sulle pagine di cronaca rosa americane. Secondo i rumor Barry Keoghan avrebbe avuto una liaison clandestina con Breckie Hill, che prima sembrava volesse confermare con post sibillini e poi ha smentito decisamente. Inizialmente l’attore e Sabrina Carpenter parevano decisi a superare la bufera mediatica insieme, ma alla fine hanno preferito allontanarsi. Lui ha addirittura dovuto chiudere i social, a causa della mole di insulti da parte dei fan di lei. Sabrina invece su Instagram è più attiva che mai, tra clip delle sue canzoni, look sexy e scintillanti (gli ultimi sono anche molto natalizi) e ora anche gli occhiali da sole Versace.

