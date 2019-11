Sabrina Ferilli col look sbaraglia anche Belen Rodriguez

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore 9.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

La gara di look tra Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez, prima solo sussurrata e oggetto di rumors inizia ad avere i connotati di una vera battaglia sul campo. Ogni sabato sera a Tu si que vales la showgirl argentina che tutti sanno essere la più sexy, la più invidiata e la più desiderata della televisione italiana subisce il confronto con Sabrina Ferilli.

L’attrice romana, che gode di una sincera amicizia con Maria De Filippi, ha scritto la carriera sui ruoli seduttivi. Non è tuttavia grazie agli abiti sexy che ci si ricorda di lei (fatta eccezione per la tuta trasparente de La Grande Bellezza).

Punto di forza di Sabrina Ferilli è invece, da sempre, un décolleté generoso, naturale e verace, portato con disinvoltura: proprio la stessa arma che lei usa in trasmissione.

Novità di questa stagione di Tu si que vales, valorizzata da abiti chic e particolari, Sabrina Ferilli siede in posizione privilegiata sul palco del sabato sera. Esordisce durante la prima puntata con un outfit beige con reggiseno nero a vista, poi alla seconda sfoggia un abito fasciante in velluto nero. Alla terza puntata vira sulle rose scoprendo le spalle, per poi dare il meglio a quella successiva, grazie ad un vestito nero che l’aggettivo seduttivo non riesce bene a descrivere. La parte superiore, in tulle e bande nere sulle braccia, prevede una “finestra” sul seno, che diventa il punto focale di qualsiasi inquadratura.

Con questo outfit da signora elegante e sexy Sabrina Ferilli ha sbaragliato la concorrenza in studio. Anche quella della conduttrice Belen Rodriguez che, forse per non cadere nella sfida, ha scelto un look power mannish, puntando su oro e animalier.

Related Posts